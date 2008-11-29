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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

بسیاری از حوادث طبیعی شناخته شده جهان در ایران رخ می‌دهد

بسیاری از حوادث طبیعی شناخته شده جهان در ایران رخ می‌دهد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان زنجان گفت: بسیاری از حوادث طبیعی که در جهان شناسایی شده در کشورمان رخ می‌دهد که باید در این زمینه آمادگی و آگاهی داشته و تدابیر لازم را در این زمینه انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد براتی ظهر امروز در مراسم مانور فرضی زلزله در مدرسه ابتدایی روستای سهرین شهرستان زنجان افزود: با توجه به این که ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است و این امر لزوم توجه به آموزشهای امداد و نجارت دارید.

وی اشاره به اهداف برگزاری این مانور تصریح کرد: آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات ایمنی و آمادگی برای امداد‌رسانی خود و دیگران از جمله اهداف برگزاری این مانور است. 

براتی افزود: باید همه ما به عنوان یک امداگر خوب و آماده باشیم تا در زمان وقوع حوادث احتمالی بتوانیم امدادرسانی خوبی را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از وقوع زلزله به هیچ وجه ممکن نیست گفت: فقط باید برای مقابله با حوادث طبیعی آمادگی را بالا برد. 

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان زنجان با اشاره به اینکه بالا بردن آگاهی‌های لازم می‌تواند در کاهش تلفات و صدمات در حوادث موثر باشد، تصریح کرد: باید با آموزشهای علمی و عملی بتوانیم دانش‌‌آموزان را برای مقابله با حوادث آماده کنیم.

براتی به عنوان این که آموزش‌های عملی می‌تواند بهتر و مفید‌تر از آموزش‌های علمی باشد، گفت: برگزاری مانورها و تمرینات عملی می‌تواند باعث آموزش بهتر دانش‌آموزان برای مقابله با حوادث باشد.


 

کد مطلب 791889

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