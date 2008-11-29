به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد براتی ظهر امروز در مراسم مانور فرضی زلزله در مدرسه ابتدایی روستای سهرین شهرستان زنجان افزود: با توجه به این که ایران جزو ده کشور بلاخیز جهان است و این امر لزوم توجه به آموزشهای امداد و نجارت دارید.

وی اشاره به اهداف برگزاری این مانور تصریح کرد: آشنایی دانش‌آموزان با اقدامات ایمنی و آمادگی برای امداد‌رسانی خود و دیگران از جمله اهداف برگزاری این مانور است.

براتی افزود: باید همه ما به عنوان یک امداگر خوب و آماده باشیم تا در زمان وقوع حوادث احتمالی بتوانیم امدادرسانی خوبی را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه جلوگیری از وقوع زلزله به هیچ وجه ممکن نیست گفت: فقط باید برای مقابله با حوادث طبیعی آمادگی را بالا برد.

مدیر کل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان زنجان با اشاره به اینکه بالا بردن آگاهی‌های لازم می‌تواند در کاهش تلفات و صدمات در حوادث موثر باشد، تصریح کرد: باید با آموزشهای علمی و عملی بتوانیم دانش‌‌آموزان را برای مقابله با حوادث آماده کنیم.

براتی به عنوان این که آموزش‌های عملی می‌تواند بهتر و مفید‌تر از آموزش‌های علمی باشد، گفت: برگزاری مانورها و تمرینات عملی می‌تواند باعث آموزش بهتر دانش‌آموزان برای مقابله با حوادث باشد.



