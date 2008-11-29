نمایندگان نباید به دنبال تغییر در شاکله ظاهری کارها باشند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد کاظم حجازی امروز در دیدار با نمایندگان فرهنگیان استان همدان، افزود: کسانی که در راه اقتدار این مملکت جانشان را نثار کردند در سر کلاس درس معلمان، درس ایثار را فرا گرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی ایثارگران یا خود، فرهنگی بودند یا تربیت یافته معلمان در سر کلاس درس بودند.

حجازی با تأکید بر اینکه نماینده شدن یک فرصت برای خدمت به مردم است، افزود: نمایندگان رابط بین مردم و مسئولان نظام هستند.

وی خاطرنشان کرد: در پیگیری مسائل و طرح موضوعات و مشکلات مختلف باید از فضای غوغا سالاری پرهیز کرد.

حجازی با بیان اینکه باید درون سازمان آموزش پرورش تحول ایجاد کنیم، افزود:باید به مقام فرهنگیان در جامعه یک نگاه ویژه داشت.

وی با تأکید بر اینکه کلاس درس باید از کیفیت لازم برخوردار باشد، افزود: در همه امور باید به صورت کیفی عمل کرد و به دنبال ظواهر نباشیم.

در این نشست نمایندگان معلمان نیز به ارائه مشکلات و درخواست های خود پرداختند و از نماینده مجلس شورای اسلامی افزایش امکانات رفاهی، رسیدگی به وضعیت سهام عدالت فرهنگیان، رفع تبعیض در پرداختی بین شاغلین و بازنشستگان را خواستار شدند.