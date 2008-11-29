سیاهکل با صنعت گردشگری قابل توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم عصر شنبه در جریان بازید استاندار گیلان از شهرستان سیاهکل اظهارداشت: این شهرستان با داشتن قابلیتهای فراوان در بخش میراث فرهنگی و گردشگری توان جذب گردشگران داخلی و خارجی زیادی دارد.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با بیان اینکه مجلس با تمام توان آماده حمایت ازصنعت گردشگری کشوراست، افزود: در سیاستهای برنامه سوم و چهارم توسعه بحث گسترش مباحث فرهنگی، توسعه زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه جدی برنامه ریزان جامعه بوده و این امر در برنامه پنجم توسعه نیز گسترده و عمیقترشده و باجدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

قاسمی اظهار داشت : ایران در حال حاضر هم در عرصه‌های تاریخی و هم طبیعی جزو ۱۰ ‬ کشور نخست جهان است چنانکه برای ثبت آثار خود در یونسکو به بیش از نیم قرن زمان نیاز دارد.