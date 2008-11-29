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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

نماینده لاهیجان و سیاهکل:

سیاهکل با صنعت گردشگری قابل توسعه است

سیاهکل با صنعت گردشگری قابل توسعه است

رشت - خبرگزاری مهر: یوسف قاسمی گفت: شهرستان سیاهکل با صنعت گردشگری قابل رشد و توسعه که باید دولت زیر ساختهای لازم را در این منطقه ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم عصر شنبه در جریان بازید استاندار گیلان از شهرستان سیاهکل اظهارداشت: این شهرستان با داشتن قابلیتهای فراوان در بخش میراث فرهنگی و گردشگری توان جذب گردشگران داخلی و خارجی زیادی دارد.

نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با بیان اینکه مجلس با تمام توان آماده حمایت ازصنعت گردشگری کشوراست، افزود: در سیاستهای برنامه سوم و چهارم توسعه بحث گسترش مباحث فرهنگی، توسعه زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه جدی برنامه ریزان جامعه بوده و این امر در برنامه پنجم توسعه نیز گسترده و عمیقترشده و باجدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

قاسمی اظهار داشت : ایران در حال حاضر هم در عرصه‌های تاریخی و هم طبیعی جزو ۱۰کشور نخست جهان است چنانکه برای ثبت آثار خود در یونسکو به بیش از نیم قرن زمان نیاز دارد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم با اشاره به اصل ۴۴قانون اساسی ادامه داد:  این اصل که دارای ۹۷ماده است باید نسبت به صنعت گردشگری وجهانگردی ازنظر خصوصی‌سازی توجه خاصی شده و این مهم تنها به عنوان یک شعار مطرح نشود.

کد مطلب 791892

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