سیاهکل با صنعت گردشگری قابل توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم عصر شنبه در جریان بازید استاندار گیلان از شهرستان سیاهکل اظهارداشت: این شهرستان با داشتن قابلیتهای فراوان در بخش میراث فرهنگی و گردشگری توان جذب گردشگران داخلی و خارجی زیادی دارد.
نایب رئیس فراکسیون گردشگری مجلس هشتم با بیان اینکه مجلس با تمام توان آماده حمایت ازصنعت گردشگری کشوراست، افزود: در سیاستهای برنامه سوم و چهارم توسعه بحث گسترش مباحث فرهنگی، توسعه زیرساختها و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه جدی برنامه ریزان جامعه بوده و این امر در برنامه پنجم توسعه نیز گسترده و عمیقترشده و باجدیت بیشتر دنبال خواهد شد.
قاسمی اظهار داشت : ایران در حال حاضر هم در عرصههای تاریخی و هم طبیعی جزو ۱۰کشور نخست جهان است چنانکه برای ثبت آثار خود در یونسکو به بیش از نیم قرن زمان نیاز دارد.
نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم با اشاره به اصل ۴۴قانون اساسی ادامه داد: این اصل که دارای ۹۷ ماده است باید نسبت به صنعت گردشگری وجهانگردی ازنظر خصوصیسازی توجه خاصی شده و این مهم تنها به عنوان یک شعار مطرح نشود.
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