به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه یافته های جدید دکتر مهدی شکیبایی استاد ایرانی دانشگاه لودویک ماکسیمیلیانس مونیخ و چندین محقق سرشناس دیگری در آلمان در اجلاس تحقیقات علمی انجمن قلب آمریکا موجی از امیدواری در میان مبتلایان به نارساییهای قلبی ایجاد کرده است.

تحقیقات این محققان نشان داده است، نوزادانی که همراه با نارساییهای قلبی به دنیا می آیند می توانند از جایگزین سازی بافتهای حیوانی در کنار اهدای قلبی و یا حتی قلب مصنوعی استفاده کنند. این جایگزین سازیها می تواند تا حد زیادی طول عمر نوزاد بیمار را تضمین کند اما مشکل اینجاست که بافتهای حیوانی جایگزین شده رشد نکرده و همزمان با رشد نوزاد تغییر شکل می دهند.

از این رو همواره به انجام دو یا چند عمل جراحی دیگر در سالهای بعدی برای جایگزین سازی دریچه های قلبی بزرگتر به کودکان نیاز است.

با این حال تحقیقات جالب توجه و امیدوارکننده دکتر شکیبایی و همکارانش نشان داده است که می توان به شیوه دیگری نیز به چنین نوزادانی کمک کرد.

به گزارش مهر، آنها دریافته اند اگر پیش از به دنیا آمدن نوزاد آزمایشات خونی مخصوصی انجام شود، می توان هرگونه نارسایی قلبی را شناسایی کرد. در این صورت پیش از به دنیا آمدن نوزاد از بند ناف وی خون لازم جمع آوری شده و پس از به دست آوردن سلولهای بنیادین می توان دریچه قلبی متناسب با قلب وی ارائه کرد که به محض به دنیا آمدن نوزاد قابل پیوند زدن به وی است.

البته این نوع مهندسی بافت هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و هم اکنون محققان گوناگونی در سراسر جهان احتمال استفاده از سلولهای خونی و مغز استخوان را بررسی می کنند.