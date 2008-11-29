تمام راههای لرستان چهار خطه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان ظهر امروز در مراسم افتتاح کمربندی شهر زاغه، فلسفه احداث این کمربندی را تامین امنیت شهروندان و نجات شهر زاغه از تردد بیشمار وسایل نقلیه سبک و سنگین دانست و اظهار داشت: شهر زاغه به دلیل اینکه در محور راه ارتباطی شمال به جنوب قرار گرفته است روزانه شاهد تردد هزاران دستگاه انواع وسایط نقلیه سبک و سنگین است که این امر موجب رخ دادن حوادث زیادی در این محور شده بود.

صابری تصریح کرد: اجرای این پروژه در راستای نیاز و درخواست مکرر مردم و مسئولین شهر زاغه بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت نصب تابلوهای جهت نما و راهما برای رانندگان و مسافران در فواصل مناسب و استاندارد، بیان داشت: علائم و تابلوهای راهنما، هشدار دهنده و مشخص کننده مسیر تکمیل کننده نهایی پروژه کمربندی زاغه است.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان لرستان نیز در ادامه این مراسم با اشاره به سوابق مطالعاتی و اجرایی پروژه احداث کمربندی زاغه، بیان داشت: مطالعات اولیه این پروژه در سال 84 شروع شده، که در نهایت از ابتدای سال 85 عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

عباس رضایی با بیان اینکه این پروژه از جمله مصوبات سفر اول هیئت به لرستان است، خاطر نشان کرد: پروژه کمربندی زاغه به طول 7/4 کیلیومتر و با صرف اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال از محل اعتبارات رفع نقاط حادثه خیز استان احداث شده است.

محمدرضا ملکشاهی راد، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم، با تاکید بر اینکه هدف از احداث پروژه ها خدمت رسانی به مردم است، افزود: دولت نهم توجه ویژه ای به مناطق کمتر توسعه یافته دارد و اقدامات موثری در بخش راهها به ویژه در بخش راههای روستایی در لرستان داشته است.