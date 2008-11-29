20آذر آخرین مهلت نیست/ موافق مدل حکمیت به همراه نظر سنجی هستیم

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اینکه گفته می شود کاندیداهای اصلاح طلب فرصت دارند تا 20 آذر ماه موضوع کاندیداتوری خود را به کارگروه اصلاح طلبان اعلام کنند، مصوبه این کارگروه نیست و تاکنون هیچ مهلت زمانی برای کاندیداها مشخص نشده است.

وی افزود: تاکنون هیچ زمانی به عنوان آخرین مهلت کاندیداهای اصلاح طلب جهت معرفی خود درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین کاندیداهای بالقوه این طیف از جمله سید محمد خاتمی در حال حاضر می توانند تا هر زمانی که یک فرصت زمانی از سوی کارگروه تعیین شود تصمیم خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام نمایند.

این درحالی است که پیش از این اسماعیل گرامی مدم سخنگوی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه هر کاندیدای اصلاح طلبی که قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، بر اساس منشور کارگروه اصلاح طلبان باید تا 20 آذرماه موضوع کاندیداتوری خود را مطرح کند، اعلام کرده بود : در صورت عدم اعلام هر کدام از کاندیداها ضمن اینکه ورود نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری برای ما محترم شمرده می شود اما در شورای حکمیت و به عنوان کاندیدای واحد اصلاح طلبان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

کارگروه اصلاح طلبان در پی تهیه پیش نویس منشور

سلامتی باره این منشور به مهر گفت که در حال حاضر کارگروه اصلاح طلبان به دنبال تهیه پیش نویسی است تا بر اساس آن پیشنهاداتی که مورد تائید گروه های اصلاح طلب است، تهیه شود که این پیش نویس هنوز به تصویب اعضای کارگروه اصلاح طلبان نرسیده است.

وی با بیان اینکه هنوز موضوع شورای حکمیت به عنوان مدل مورد نظر اصلاح طلبان برای رسیدن به کاندیدای واحد نهایی نشده است، تاکید کرد: هر گونه مصوبه کارگروه اصلاح طلبان برای حضور این طیف در انتخابات ریاست جمهوری دهم باید ابتدا مورد تائید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار بگیرد و سپس اجرا شود.

شورای حکمیت با ابزار نظر سنجی ، مدل اجماع اصلاح طلبان

این عضو کارگروه اصلاح طلبان در عین حال ادامه داد: به احتمال قریب به یقین موضوع شورای حکمیت همراه با ابزار نظر سنجی سیستم اجماع اصلاح طلبان و در نهایت مکانیزم آنها برای انتخاب کاندیدای واحد این طیف در انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ چرا که اکثر گروه های اصلاح طلب با اجرای این مدل موافقند.

وی در پایان در خصوص احتمال کاندیداتوری میر حسین موسوی و احتمال بررسی این موضوع در کارگروه اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: هنوز بحثی درباره کاندیداتوری میر حسین موسوی در کارگروه اصلاح طلبان صورت نگرفته است و تاکنون تصمیم قطعی که به صورت مصوبه باشد در این کارگروه اتخاذ نشده است.