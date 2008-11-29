به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود آذرنوش از استادان و پژوهشگران سرشناس باستان‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی است. وی در سال 1324 در کرمانشاه متولد شد. تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران گذراند.

پس از انقلاب برای تحصیل به اروپا و سپس آمریکا عزیمت کرد. وی در سال 1368 موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا شد. رساله دکترای وی هنر ساسانی در شرق فارس " کاوش‌های حاجی آباد در نزدیکی داراب، ایران" بود.

سرپرستی هیئت‌های کاوش بررسی، مرکز باستان شناسی ایران در سالهای 1349 تا 59 ، استادیار مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران از 1375، عضو انجمن ایران شناسی اروپا، مشاور مجله باستان شناسی و تاریخ، مرکز نشر دانشگاهی، همکار مجله کتابشناسی انتقادی چکیده های ایران شناسی(Abstracta iranica)، مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، بورس تحقیقاتی از مؤسسه باستان شناسی آلمان، برلن 1365، بورس تحقیقاتی از موزه پلیتن، نیویورک 67ـ1366، عضویت در انجمن حفظ آثار باستانی و بناهای تاریخی ایالت بروکسل ،بلژیک ،74ـ1373 سوابق اداری و اجرایی آذرنوش است.

تدریس در دانشگاههای تهران، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی تهران از جمله سوابق آموزشی وی به شمار می‌رود.

مسعود آذرنوش در سالهای 1345 تا 1357 حضور فعالی در کاوشها و بررسی میدانی همچون هفت تپه خوزستان، کنگاور کرمانشاه، مسجد سلیمان، کردار تپه، شوش، گورستان محوطه سنگ شیر و تپه هگمتانه همدان، بررسیهای حاجی آباد (تل سفیدک )فارس، کاوشهای ابراهیم آباد قزوین داشته است.

هفتمین کنگره‌ بین‌المللی باستان‌شناسی و هنر ایران (مونیخ ، آلمان )، سمپوزیومهای چند گانه باستان‌شناسی و هنر ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب (تهران )، موزه متروپلیتن (نیویورک ،آلمان)، کلوپ باستان‌شناسی دانشگاه کلمبیا (نیویورک، آمریکا )، موزهای سکلر و فریر(واشنگتن ،آمریکا )، همایش بین المللی جاده‌ ابریشم، یونسکو (پاریس، فرانسه )، همایش بین‌المللی جاده ابریشم ، یونسکو و پژوهشگاه علوم انسانی (تهران )، نخستین (تورین ،ایتالیا )، دومین (بامبرگ، آلمان ) و چهارمین (پاریس، فرانسه )، کنفرانس اروپایی پیرامون پژوهشهای ایران شناسی از جمله همایشها و کنگره‌های ملی و بین‌المللی است که وی نتایج مطالعات و پژوهشهای باستان شناسی خود را عرضه کرده است.

تغییرات اساسی منجر به پیشرفت و بهبود باستان شناسی کشور، فراهم کردن امکان ورود نسل جوان به تشکیلات باستان‌شناسی، شکل‌گیری پژوهشهای جدید بویژه در زمینه پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی و ایجاد کتابخانه تخصصی در پژوهشکده باستان شناسی از اهم اقدامات این باستان شناس ارزنده کشور محسوب می‌شود.

وی از سال 1379 تا سال 1385 ریاست پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را عهده دار بود و در سالهای گذشته سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی هگمتانه در همدان و قلعه یزدگرد در استان کرمانشاه بوده است.

مسعود آذرنوش دارای دهها مقاله به زبانهای فارسی، انگلیسی و فرانسوی در سطح ملی و بین المللی است.