65 درصد از مساحت خراسان رضوی در خطر زلزله قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر امروز در پایان دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در جمع خبرنگاران افزود: روز برگزاری مانور سراسری می تواند بهانه ای برای حرکت در راستای افزایش ایمنی و توسعه آموزش در سطح مدارس باشد.

وی برگزاری دوره های آموزشی، تجهیز مدارس به وسایل ضروری ایمنی، ایمن سازی مدارس از نظر غیر سازه ای، تشکیل گروه های آمادگی و در نهایت بهره گیری از فضاها و امکانات مدرسه در زمان زلزله را از جمله ضرورت های پیشگیری از این پدیده طبیعی عنوان کرد.

عرفانیان با بیان این مطلب که در زمان وقوع حادثه توجه به مدارس و اماکن متراکم جمعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: به نظر می رسد با سپری شدن یک دهه از عمر مانور زلزله و توجه خاص مدارس به این موضوع، این مانور جایگاه خود را در آموزش و پرورش پیدا کرده است و دانش آموزان و معلمان از آمادگی لازم برخوردار می باشند.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 17 مورد حادثه طبیعی در دفتر بازسازی استان به ثبت رسیده که 7 مورد از آن ها زلزله هایی به قدرت های 8/1 ریشتر تا 7/3 ریشتر بوده است.

وی با اشاره به اقدامات به موقع نیروهای امدادی و پیش بینی های پیشگیرانه صورت گرفته در زلزله های سال جاری گفت: تلاش می کنیم با برگزاری برنامه های متعدد آموزشی از جمله مانور زلزله، علاوه بر افزایش سطح آگاهی عمومی، هماهنگی میان گروه های امداد و نجات را نیز ارتقاء دهیم.