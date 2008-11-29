به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این فیلم محصول موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی است و زنده‌یاد خسرو شکیبایی از جمله بازیگران آن است.

هشتاد و نهمین جلسه باشگاه فیلم تهران وابسته به کانون فیلم فرهنگسرای هنر پس از نمایش فیلم با نقد و بررسی "دلشکسته" در حضور شقایق فراهانی و بیتا بادران بازیگران، روئین‌تن نویسنده و کارگردان و عبدالله اسفندیاری تهیه‌کننده سینما برگزار می‌شود.

فیلم داستان دختر و پسری است از دو خانواده مختلف که می‌خواهند با هم ازدواج کنند اما مسائلی مانع می‌شود. زنده یاد خسرو شکیبایی، فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند.

علاقمندان می‌توانند برای حضور در این نشست به نشانی فرهنگسرای هنر واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، خیابان ارسباران مراجعه کرده و یا با شماره 20-22872818 تماس بگیرند.