آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی در ابلاغیه ای فرصت ثبت نام جهت شرکت در آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی را تا 25 آذر ماه سالجاری تمدید کرد و در این راستا زمان شرکت در آزمون به روز جمعه مورخ 11 بهمن ماه امسال موکول شده است.

دراین خصوص مهدی موذن رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران گفت: با توجه به اهمیت موضوع و نیزاستقبال زیادی که دراین زمینه انجام شده، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مهلت ثبت نام و برگزاری آزمون را تمدید نموده، ضمن اینکه کارت ورود به جلسه آزمون درروزهای 9 و 10 بهمن ماه سالجاری توزیع خواهد شد.

موذن با تاکید بر اینکه برگزاری آزمون معماران تجربی یک پروژه ملی تلقی شده و کانون کاردانهای فنی ساختمان در کل کشور مجری برگزاری این آزمون است، افزود: با توجه به ضوابط شیوه نامه ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، حضور افراد فاقد صلاحیت در صحنه ساخت وساز کشور ممنوع شده و به زودی وزارت مسکن و شهرسازی از فعالیت معماران تجربی فاقد پروانه اشتغال پیشگیری خواهد کرد.

وی در پایان از کلیه معماران تجربی در سطح کشور درخواست کرد به دفتر کانون کاردانهای فنی در استانهای مختلف کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

