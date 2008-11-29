  1. استانها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

شهروندان استان تهران نسبت به شیوه های جدید کلاهبرداری هوشیار باشند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان تهران از شهروندان خواست تا نسبت به شیوه های جدید کلاهبرداری در این استان هوشیار باشند.

سرهنگ نادر سرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: افرادی با افتتاح دفتر خدمات اینترنتی و تماس با منازل شهروندان کرجی و اعلام آنکه در قرعه کشی اینترنتی برنده شده اند از مردم کلاهبرداری می کردند با تلاش ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تهران دستگیر شدند.

وی افزود: اوایل آبان ماه امسال معلوم شد افرادی تحت یک شرکت اینترنتی با مردم تماس می گیرند و با از طریق دادن کارت شارژ بی اعتبار و یک ساعت مچی به عنوان هدیه مبلغی را دریافت کرده و به این ترتیب از شهروندان کلاهبرداری می کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در تحقیقات بعدی 12 دختر جوان که اقدام به تماس با شهروندان می کرده اند و دو دختر دیگر که به عنوان حسابدار و مدیر داخلی در این شرکت مشغول به کار بودند مورد بازپرسی قرار گرفتند و در نهایت فردی به نام سهراب دستگیر شد.

سرهنگ سرکاری از شهروندان خواست تا با وجود کلاهبرداری های اینترنتی و استفاده از جملات فریبنده " شما در قرعه کشی برنده شده اید" و تماس های بدون مجوز با منازل مردم و نفوذ به حریم شخصی آنان نسبت به اقدامات اینگونه افراد هوشیار باشند و از اطمینان به این افراد خود داری کنند.

