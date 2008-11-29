مدیر اداره هنرهای حجمی سازمان زیباسازی شهر تهران به خبرنگار مهر گفت: این مراسم ساعت 17 در خانه هنرمندان ایران آغاز می‌شود و نمایندگان شورای شهر تهران و شهرداری تهران در آن حضور خواهند داشت.

سیدمجتبی موسوی افزود: در این مراسم در بخش ویژه به سه برگزیده بدون در نظر گرفتن رتبه مبلغ 30 میلیون ریال اهدا می‌شود. همچنین به نفرات اول تا پنجم به همراه لوح یادبود دوسالانه به ترتیب مبلغ 40، 30، 20، 15 و 10 میلیون ریال اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: شورای هنری سازمان 40 اثر را برای اجرا در سطح شهر انتخاب کرده که این آثار در آرشیو نگهداری خواهد شد تا امسال و سال آینده در مناطق مختلف سطح شهر تهران اجرا و نصب شود.

نخستین دوسالانه مجسمه‌سازی فضاهای شهری به همت سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری فرهنگستان هنر، خانه هنرمندان ایران و انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران از اول آبان تا 15 آذرماه در نگارخانه برگ برگزار می‌شود.