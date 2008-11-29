روند نزولی رشد ایدز و بیماران مبتلا به اچ آی وی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در حاشیه تقدیر از فعالان هفته سلامت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: تعریف برنامه‌ های کشوری ایدز متناسب با مستندات موجود است.

وی گفت: بررسیهای ویروسی کشور حاکی از آن است که ژنوتیپ‌ ویروس ایدز در آلوده شدگان اپیدمی نخست ایدز (دریافت کنندگان خون آلوده) با ویروس کشورهای اروپایی (به ویژه اروپای غربی) و ژنوتیپ ویروس موج دوم ایدز (معتادان تزریقی) با ویروس آسیای جنوب شرقی همخوانی دارد.

لنکرانی با بیان اینکه تعریف برنامه ‌های کشوری ایدز از قبیل برنامه کاهش آسیب در معتادان تزریقی متناسب با مستندات موجود صورت گرفته است گفت: تا کنون این مستندات محور برنامه‌های ما بوده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه رشد ایدز و بیماران آلوده به اچ آی وی در 5 سال گذشته از روند نزولی برخوردار بوده است گفت: این بیانگر موفقیت برنامه کاهش آسیب در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه ایران در بین کشورهای منطقه جزو معدود کشورهایی با آمار شفاف شمار مبتلایان و آلوده شوندگان در سطح ملی و بین المللی است افزود: تلاش می‌شود برنامه‌های نیاز محور و مطابق با فرهنگ و نیاز درونی در کشور طراحی شود.

لنکرانی گفت: این اقدامات، فعالیتها و برنامه ‌ها باعث شده که برنامه ایدز در کشور به عنوان مدل پذیرفته شده ‌ای در سطح جهانی شناخته شود.

وزیر بهداشت با اشاره به دو همه گیری ایدز در کشور یکی متعاقب واردات فاکتورهای آلوده از کشورهای اروپایی و دیگری بر اثر همه گیری معتادان تزریقی اظهارداشت: جمعیت جوان ایرانی و تمایل برخی جوانان به رفتارهای پرخطر جنسی سبب شده تا خطر موج (اپیدمی) سوم ایدز در نتیجه انتقال جنسی ویروس مطرح شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون برنامه ‌ریزی‌ها در جهت همکاری و جلب مشارکت سایر ارگانها است یادآورشد: تدوین برنامه‌ای مطابق با فرهنگ و باورهای اعتقادی از دیگر برنامه‌هاست که در این برنامه گروههای در معرض خطر با عمق بیشتر و گروههای عمومی با عمق کمتر و متناسب با نیاز نسبت به بیماری آگاه می‌شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه امکانات درمانی، تشخیصی و مشاوره ‌ای در کشور با بعد گسترده بیشتری در سطح کشور فراهم شده است در ادامه اظهار امیدواری کرد تا با اتخاذ این تمهیدات شاهد کنترل بیشتر اپیدمی ایدز باشیم.