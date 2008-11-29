156 تن گوشت سفید در املش تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در املش ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش عصر شنبه در بازید از واحدهای دامداری این منطقه اظهارداشت: دراین مدت نیز 35 تن گوشت قرمز به ارزش اقتصادی یک میلیارد و860 میلیون ریال درشهرستان املش تولید شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه املش مستعد توسعه دامپروری است، عنوان کرد: دراین شهرستان دو هزار دامدار در امر پرواربندی دام فعالیت داشته و بیش از یکصد هزار راس دام سبک و سنگین در این منطقه وجود دارد.

هادی زاده افزود: دامداری و دامپروری در توسعه اقتصاد کشور به ویژه استان و منطقه نقش بسزایی دارد که این مهم یک عزم همه جانبه را در شهرستان می ‌طلبد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پتانسیل بالقوه شهرستان املش جهت تولید شیر و فرآورده های لبنی در افق آینده نیازمند ایجاد مجتمع بزرگ گاو شیری و صنایع جانبی است.

هادی زاده تصریح کرد: یکی از روشهای بالا بردن راندمان تولیدات محصولات دامی و همچنین حفظ مراتع و پوشش گیاهی منطقه، توسعه دامپروری و ایجاد دامداری به صورت صنعتی است.

مدیر جهاد کشاورزی املش ادامه داد: توسعه صنایع لبنی و افزایش بهره وری محصولات دامی به کمک کشاورزان و دامداران منطقه نیاز دارد.