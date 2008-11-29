به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام حسن روحانی ظهر شنبه طی سخنانی در جمع صدها تن از فضلا، اساتید و طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره) در گرگان که با حضور علما و ائمه جمعه اهل سنت و همچنین نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد با تاکید بر اینکه حوزههای علمیه دوران غربت را پشت سر گذاشتهاند، گفت: شرایط امروز در مقایسه با گذشته برای جذب محصلین علوم دینی، تربیت آنها و نهایتاً انجام رسالت سنگینی که پس از غیبت امام عصر (عج) بر عهده داریم بسیار بهتر شده است.
روحانی با اشاره به دیدگاههای مختلفی که در ادوار گوناگون نسبت به دین اسلام در حوزههای علمیه رواج داشته است گفت: حوزههای علمیه در دوران مختلف نگاههای متفاوتی به اسلام داشتهاند. در برخی زمانها اسلام به عنوان یک فرهنگ جامع، برخی زمانها به عنوان منبع یک تمدن بزرگ ، در دورانی دیگر به عنوان یک قدرت سیاسی و در دورانی هم به عنوان یک مکتب نجاتبخش برای کل بشریت نگریسته شده است. متاسفانه در دورانی هم اسلام را در حد مناسک و وظایف شخصی تنزل داده بودند و دین بزرگ اسلام را صرفا به فقه محدود میکردند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این که اسلام فقط فقه و عبادات نیست بلکه یک فرهنگ جامع است، گفت: اسلام علاوه بر فقه و علاوه بر این که یک فرهنگ وسیع و بزرگ و جامع است، منشاء یک قدرت بزرگ سیاسی است. یک فرهنگ قدرت ساز است که ساختاری سیستمی برای اداره جامعه دارد. اسلام فقط یک فرهنگ نیست بلکه قدرت مدیریت جامعه را نیز بر عهده میگیرد.
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اسلام یک قدرت سیاسی است و در طول تاریخ و از بدو معرفی آن از سوی رسول اکرم (ص) همواره با سیاست آمیخته بوده است. اگر اسلام را یک قدرت سیاسی بدانیم آنگاه حوزههای علمیه وظایف بزرگتر و مهمتری را بر عهده خواهند داشت.
روحانی با تاکید بر این که اگر اسلام را یک قدرت سیاسی بدانیم آنگاه حوزههای علمیه وظایف بزرگتر و مهمتری را بر عهده خواهند داشت، گفت: چرا علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، علوم اقتصادی، جامعهشناسی، جرم شناسی، کیفر شناسی و سایر علوم روز در حوزههای علمیه تدریس نشوند؟
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با اشاره به این که اسلام یک قدرت تمدن ساز است که تمدن بشری را ساخته است، گفت: آن چه که این روزها به نام اسلام هراسی یا «اسلام فوبیا» معرفی میشود، از صدها سال قبل آغاز شده است که دور اول آن با جنگهای خونین صلیبی پایان یافت. مسلمانان البته در آن جنگها با اخلاق اسلامی با صلیبیون برخورد کردند و اجازه دادند که غرب از علم و دانش دنیای اسلام استفاده کنند اما غربیها با خشونت تمام رفتار کردند و جنایاتی را مرتکب شدند که صفحات تاریخ را سیاه کرد.
روحانی ادامه داد: در قرون 16 و 17 میلادی پس از فتح شهر قسطنطنیه از سوی امپراطوری عثمانی بار دیگر دوری از «اسلام ستیزی» در غرب آغاز شد. این روند تا آن جا ادامه یافت که جهان غرب نهایتاً در جنگ جهانی اول انتقام خود را از دولت عثمانی گرفت، این امپراطوری را تکه تکه کرد و نهایتاً نیز یک فرد ضد اسلام به نام آتاتورک را بر ترکیه مسلط نمود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که دور سوم اسلامهراسی و اسلامستیزی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد، گفت: انقلاب اسلامی یک حرکت بزرگ برای دنیای اسلام بود. این انقلاب نه متعلق به شیعیان است و نه متعلق به ایرانیان. مبداء آن البته در ایران است اما به کل جهان اسلام تعلق دارد.
وی با طرح این پرسش که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چه کسی جرات میکرد در مقابل آمریکا و شوروی قد علم کند، گفت: امام خمینی (ره)، اسلام را از انزوا نجات داد و مسلمانان را احیا کرد و عزت داد. با پیروزی انقلاب اسلامی زلزلهای در دنیا ایجاد شد و اسلام به عنوان یک فرهنگ قدرت ساز و قدرت آفرین معرفی شد.
حجتالاسلام و المسلمین روحانی با اشاره به آثار و پیامدهای پیروزی انقلاب اسلامی در سایر نقاط جهان از جمله در عراق گفت: با آن که آمریکا عراق را اشغال کرده و بر این کشور از زمین و دریا و آسمان و بیرون و داخل مسلط است، اما میبینیم که مردم عراق با شجاعت مخالفتهای خود را با کاخ سفید ابراز میکنند. درست است که پارلمان عراق با وجود مخالفت مردم این کشور، نهایتاً توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد، اما فراموش نکنید که این توافقنامه 7 بار تغییر اساسی کرد و حدود 200 نکته آن به دلیل مقاومت مسلمانان اصلاح شد.
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در حالی که دشمنان به اسلام به عنوان یک تمدن بزرگ و فرهنگی قدرتساز نگاه میکنند، ما نمیتوانیم اسلام را به فقه و اصول و کمی فلسفه منحصر نمائیم.
وی با تاکید بر این که دور تازه اسلامستیزی و اسلامهراسی در سالهای اخیر مخصوصاً پس از ماجرای 11 سپتامبر دوباره آغاز شده است، یادآور شد: این که رئیسجمهور آمریکا به صراحت اعلام کرد «جنگهای صلیبی» مجدداً آغاز شده یک اشتباه لفظی نبود، یک اظهارنظر حسابشده بود که نشان میداد بار دیگر پروژه اسلامستیزی و اسلام هراسی کلید خورده است. کاریکاتورهای موهن علیه رسول اکرم در روزنامههای غربی، اهانت به اسلام در کشورهای مختلف و اتهاماتی که علیه مسلمانان مطرح کردند این واقعیت را نشان داد.
روحانی ادامه داد: البته گروهکهایی نظیر القاعده نیز ضربههای بسیار سختی را به جهان اسلام وارد کردند و اسلام را دین ترور و خشونت معرفی کردند. عملکرد گروهکهایی نظیر القاعده یک خیانت بزرگ نسبت به مسلمانان و اسلام بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در پایان تاکید کرد: در این شرایط بسیار حساس تاریخی، رسالت سنگینی بر دوش همه ما اعم از شیعه و سنی و مرد و زن و پیر و جوان است. در این شرایط، اتحاد بین برادران شیعه و سنی یک الزام اساسی است که همواره امام بزرگوارمان و امروزه نیز رهبری معظم انقلاب بر آن تاکید دارند.
همچنین حجتالاسلام دکتر حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع انبوه ارادتمندان و عزاداران جوادالائمه (ع) که شامگاه جمعه در مسجد شهدای گلشن گرگان انجام شد، با اشاره به تاریخ 250 ساله و پرفراز و نشیب میان رحلت رسول اکرم (ص) تا غیبت امام عصر (عج) گفت: با آن که دشمنان ائمه و حکام جور زمان در طول این دوره از شیوههای مختلفی استفاده کردند و شرایط عصر و زمان، نوع دشمن، قدرت دشمن و نهایتاً قدرت جهان اسلام متفاوت بوده است، اما ائمه اطهار با استفاده از دانش بیکران خود و اتصال به جهان غیب توانستند از تمام این فرصتها به خوبی بهرهبرداری کنند و به عبارتی تهدید را همواره به فرصت مبدل سازند.
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وظیفه داریم که در کنار دعا و توسل، دانشمند و عالم شویم. دعا و توسل به تنهایی مشکلات امروز ما را حل نمیکند بلکه باید کشور را با علم و دانش اداره کنیم.
وی افزود: ما نیازمند یک حرکت علمی در کشور هستیم. باید کشور خود را بازسازی کنیم . این فقط با علم و دانش و فناوری ممکن است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که دنیای امروز دنیای بخیلی است، گفت: مسلمانان آن زمان که دانش و علم را در اختیار داشتند، بخلورزی نکردند. دنیای اسلام، دنیای علم و دانش بود و اروپا با علم و دانش مسلمانان پیشرفت کرد. اساساً این دنیای اسلام بود که بهداشت و علم را به جهان آموخت همچنان که هنوز کتابهای بوعلیسینا در دنیای مدرن امروز مورد استفاده قرار میگیرد. اما دنیای غرب برای انتقال علم خود به مسلمانان بخلورزی میکند.
روحانی با اشاره به فناوری صلحآمیز هستهای ایران و رفتارهای بخیلانه غرب گفت: 20 سال پیش رسماً از اروپا خواستیم که تکنولوژی غنیسازی را به ایران انتقال دهد اما بخلورزی کرد. سپس سراغ روسها رفتیم اما آنها هم پس از بحث و گفتگوهای فراوان نهایتاً بخلورزی کردند و از انتقال این دانش به ایران خودداری ورزیدند. بعد از آن سراغ چین رفتیم اما آنها هم در آخرین لحظه و در پای قرارداد به دلیل فشارهای آمریکا خودداری کردند. تمام این مذاکرات و درخواستها به صورت رسمی و آشکار صورت گرفت حال آن که جهان غرب اکنون به دروغ ما را به «مخفیکاری» متهم میکند.
به گزارش مهر ، مسئول اسبق پرونده هستهای ایران ادامه داد: پس از آن که تمام کشورهای دنیا بخلورزی کردند، تصمیم گرفتیم که خودمان به صورت بومی به دانش هستهای دست پیدا کنیم. البته کار بسیار دشوار و پیچیدهای بود و بسیاری از کارشناسان در آن زمان میگفتند که شدنی نیست. اگر تصمیم آیتالله هاشمی رفسنجانی و پشتکار ایشان و البته تشویقها و حمایتهای مهم رهبر معظم انقلاب نبود، هیچگاه در این کار موفق نمیشدیم. سالها در دولتهای آقایان خاتمی و هاشمی تلاش کردیم تا این که بالاخره در سال 1380 خودمان با دست خودمان به اصول تکنولوژی غنیسازی دست پیدا کردیم.
روحانی افزود: یک سال بعد یعنی در سال 1381، کشورهایی که آن زمان در انتقال دانش هستهای به ایران بخلورزی کرده بودند متوجه شدند که ما به دست خودمان توانستهایم به این دانش مسلط شویم. از آن زمان جنجالها آغاز شد و هر روز برای ما یک مشکل ایجاد کردند که البته هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که ما در صدد دستیابی به تکنولوژی و دانش قانونی و مشروعی بودیم که حدود 40 کشور دیگر نیز از آن برخوردار هستند.
وی با تاکید بر جایگاه «بسیج قهرمان» و طمعورزی برخی افراد و گروهها به این نهاد مقدس تصریح کرد: بسیج بزرگ و قهرمان ما متعلق به همه ملت است. بسیج متعلق به هیچ حزبی نیست. هیچ کس حق ندارد به بسیج چشم طمع داشته باشد. بسیج متعلق به تمام آحاد جامعه و تمام کسانی است که نظام، انقلاب، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند. همه ما از پیرمرد و جوان و میانسال عضو بسیج هستیم. بسیج برای همه است و هیچ کس حق ندارد آن را به نفع خود یا گروه خود مصادره کند.
روحانی گفت : تلاشهای برخی افراد برای مصادره بسیج مانند آن است که برخیها بگویند آیتالله مدرس یا بوعلیسینا یا امام خمینی یا رهبر معظم انقلاب فقط متعلق به ماست.
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