تولید پسته نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، جلال پور عصر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: تولید محصول پسته در سال جاری تنها یک سوم تولید سال گذشته بوده است که مستقیما در کاهش صادرات ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت.

وی تصریح کرد: دلیل اصلی کاهش تولید سرمازدگی زمستانی و بهاره بوده است که در کنار آن باید به بالا رفتن هزینه های تولید و خشکسالی نیز اشاره کرد.

جلال پور افزود: در راستای افزایش صادرات پسته اجرای طرح کریدور سبز برای حذف پسته آلوده به افلاتوکسین در استان کرمان در دستور کار قرار دارد و با تصویب کریدور آبی امیدواریم در سال آینده با افزایش تولید بتوانیم بازارهای کشورهای اروپایی را در دست بگیریم.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 93 درصد صادرات استان کرمان به پسته اختصاص دارد و امیدواریم با حمایت از تولید کنندگان این محصول در سالهای آینده شاهد رشد صادرات پسته به کشور های دیگر باشیم.

جلال پور با اشاره به گردش مالی دو هزار میلیارد تومانی محصول پسته و خرما در استان کرمان ابراز امیدواری کرد این مبلغ در استان کرمان و درصنایع مختلف سرمایه گزاری شود و زمینه پیشرفت استان را فراهم کند.

وی ثبات نرخ ارز در کشور را به ضرر صادرات محصولات دانست و گفت: امروز شعار تولید برای صادرات در دنیا مطرح می باشد و باید شرایطی را فراهم کرد که تولید کنندگان توانایی رقابت با قیمت های بازار های بین المللی را داشته باشند.



