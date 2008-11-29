تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش بحران جدی صنعت مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر شنبه در جلسه بررسی چالشهای پیش روی صنعت مازندران در محل شرکت با اشاره به مشکلات اخیر صنایع در مازندران گفت: در سال اخیر علاوه برخسارات وارده از سوی طوفان که موجب ضرر و زیان بسیاری از واحد ها شده است.

وی خاطر نشان کرد: عدم پرداخت تسهیلات بانکی از دیگر مشکلاتی است که صنعت استان را آسیب پذیر کرده است.

وی افزود:در حال حاضر صنعت با یک مشکل قریب الوقوعی مواجه است که اگر به آن توجه جدی نشود به بحران تبدیل خواهد شد.

وی نداشتن سرمایه در گردش و مشکلات تامین مواد اولیه را دو بحران جدی در صنعت اعلام کرد و گفت: چنانچه در این خصوص تدابیری اندیشیده نشود به تعطیلی بسیاری از کارخانجات و بیکاری تعداد زیادی از کارگران منجر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با تقدیر از تلاش نمایندگان و مسئولین ، حمایت های بیشتر آنان را در جهت شکوفایی و مرتفع نمودن مشکلات صنعت در استان خواستار شد .

وی در پایان از صاحبان صنعت خواست تا با اولویت بندی مشکلات و شناسایی موانع کار،ضمن انعکاس مسائل به وکلای ملت، تا حصول نتیجه نهایی آنرا پیگیری کنند.