تجلیل سپاهانی ها از سرمربی منتقد / بازگشت نوید کیا به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، این تجلیل در شرایطی صورت گرفت که ناصر حجازی در آخرین برخورد خود با مسئولان باشگاه سپاهان، زمانیکه هدایت تیم فوتبال استقلال را برعهده داشت، در دیداری جنجالی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد مسابقه را با نتیجه 2 بر یک به میزبان زردپوش خود واگذار کرد و در پایان آن مسابقه مصاحبه های جنجالی علیه مسئولان این تیم انجام داده بود.

در پایان آن مسابقه ناصر حجازی با صراحت از مدیر عامل باشگاه سپاهان انتقاد کرد و گفت: " این پیروزی را به مدیرعامل باشگاه سپاهان که فرهنگ فحاشی را ترویج می کند، تبریک می گویم. ایشان خوب حرف می زدند اما بدان عمل نمی کند. ایشان خوب کتاب را تفسیر می کنند اما رفتارشان چیز دیگری را نشان می دهد."

از سوی دیگر در این دیدار محرم نویدکیا از دقیقه 64 به جای بهمن طهماسبی وارد زمین مسابقه شد، تا پس از مدتها در یکی از مسابقات لیگ برتر برای زردپوشان اصفهانی به میدان برود.

در بدو ورود این بازیکن به میدان، جلال اکبری به سمت وی رفت و بازوبند کاپیتانی را روی دست او بست، البته وی ابتدا این بازوبند را اشتباه بسته بود اما بلافاصله اشتباه خود را تصحیح کرد.

همچنین برخلاف برگزاری این دیدار در یک روز غیر تعطیل، بیش از 4 هزارتماشاگر به ورزشگاه آمده بودند که بلافاصله پس از ورود نویدکیا، وی را به شدت تشویق کردند.