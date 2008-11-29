دیدار احمدی نژاد با رئیس جمهور آفریقای جنوبی ؛ استقبال تهران از توسعه همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه در قطر در دیدار رئیس جمهور آفریقای مرکزی با بیان اینکه ظرفیتهای فراوانی برای گسترش روابط دوجانبه بین ایران و آفریقای مرکزی وجود دارد خاطرنشان کرد: دو کشور در حوزه های کشاورزی، صنعت و انرژی می توانند روابط و مناسبات خود را بیش از گذشته گسترش دهند .

رئیس جمهور تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط و همکاریهای دوجانبه با آفریقای مرکزی استقبال می کند و هیچ محدودیتی برای توسعه روابط قائل نیست.

"بوزی زه" رئیس جمهور آفریقای مرکزی نیز در این دیدار خواستار گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور در زمینه های مختلف بویژه اقتصادی شد و خطاب به احمدی نژاد گفت : از صمیم قلب از درک جنابعالی نسبت به مسایل آفریقا و نظر مثبت در خصوص گسترش همکاریهای ایران و آفریقای مرکزی تشکر می کنم.