مواضع انگلیس نشانه آغاز دوره جدید فشار بر ایران است

جلال خوش چهره، روزنامه نگار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارات خصمانه وزیر خارجه انگلیس علیه ایران در ابوظبی را نشانه آغاز دوره ای جدید برای فشار به ایران توصیف کرد.

وی گفت: اظهارات تند میلی بند را باید در امتداد سیاست چند وجهی انگلیس دانست چون به دلایل متنوع از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سپتامبر گذشته فشار بر موضوع هسته ای ایران مسکوت مانده بود به نظر می رسد این اظهارات تند وزیر خارجه انگلیس نشانه ای از شارژ مجدد غرب علیه ایران باشد.

این صاحبنظر امور سیاسی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت پررنگ کردن نقش کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس در استراتژیهای کلان امنیتی آمریکا و انگلیس یک سیاست کاملا روشن است و انگلیسیها تمایل دارند که نوعی ایران هراسی را در منطقه خلیج فارس تبلیغ و ترویج کنند.

خوش چهره اضافه کرد: دلیل دیگر این اظهارات تند این است که چون آمریکا در مرحله انتقال قدرت و گذار به سر می برد انگلیس سعی دارد این خلاء را با اظهارات تند و رادیکال پر کند.