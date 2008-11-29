هشدار یک حزب عراقی درباره پیامدهای تصویب توافقنامه با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، حزب "سوسیالیست پیشرو ناصری" در این بیانیه، تصویب این توافقنامه را به مثابه تداوم اشغالگری آمریکا درعراق دانسته و درباره پیامدهای خطرناک آن برای سرنوشت عراق و جهان عرب هشدار داده است.



در این بیانیه آمده است : تصویب توافقنامه، یک اشتباه گروهی به زیان ملت عراق و کشور است که نمایندگان رای دهنده و کسانی که در این نشست حاضر نشدند، مرتکب شدند.



حزب ناصری یکی از احزابی است که تشکیل آن بر اساس تفکرات جمال عبدالناصر رئیس جمهوری اسبق مصر صورت گرفته است که بانیان این حزب، آن را تفکرات آزادیبخشی قلمداد می کنند.



پارلمان عراق پنجشنبه هفتم آذر در نشستی پرتنش با حضور 189 نماینده از مجموع 275 نماینده به رای گیری درباره توافقنامه جنجال برانگیز خروج نظامیان آمریکایی از عراق پرداخت که 149 نماینده حاضر به آن رای مثبت و 35 نماینده به آن رای منفی دادند. در این نشست توافقنامه موسوم به توافقنامه چارچوب همکاریهای راهبردی میان عراق و آمریکا هم تصویب شد.