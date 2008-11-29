اقوام موسیقی شمال ایران گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی همایش بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد برگزاری نخستین همایش شعر و موسیقی اقوام شمال کشور گفت: در این همایش یکروزه هنرمندان برتر استان های مازندران، گیلان و گلستان آثار خود را در بخش های شعر و موسیقی ارائه می دهند.

حشمت الله ایاز آملی هدف از برگزاری این همایش را گسترش فرهنگ و آداب و رسوم مشترک و گردآوری آثار فاخر میان این سه استان بیان کرد.

وی افزود: اجرای برنامه های هنری، نمایش و موسیقی و قدرانی از خسرو خلدون، تقی تهرانی، رحمت الله امان پور هنرمندان فقید این استان ها از دیگر برنامه های این همایش است.

به گفته وی، این همایش با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل و گروه فرهنگی و هنری لارو آمل برگزار می شود.