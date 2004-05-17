بخشايشي : ايران از اشغالگران و مقتدي صدر بخواهد ازشهرهاي مقدس خارج شوند

اين كارشناس مسائل سياسي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: آمريكايها طبق قوانين بين المللي نبايد به اماكن مقدسه و ميراث فرهنگي حمله كنند . البته اشغالگران هم ازابتداي ورود به عراق اين را مطرح كردند كه تا حد امكان از اين عمل خودداري مي كنند چرا كه مي دانند جامعه تشيع نسبت به اين عمل از خود بازتاب نشان خواهد داد و اين به نفع آمريكا نيست .



اين استاد دانشگاه با اشاره به وضع شيعيان درطول دوران حكومت بعثي گفت : هرگز نبايد فراموش كرد كه شمشيرمقتدي صدر دولبه است زيرا با توجه به سوابق وي و طرفدارانش ، اگر وي به قدرت دست يابد باعث بدنامي شيعه خواهد شد .

