رومانی حریف ایران در تورنمنت چهارجانبه عمان/ 100هزار دلار پاداش قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه عمان طی روزهای 17 تا 19 دسامبر (27 و 29 آذر) در شهرمسقط برگزار خواهد شد که تیم ملی فوتبال رومانی از قاره اروپا از جمله تیم های دعوت شده به این تورنمنت خواهد بود. علاوه بر رومانی ، تیم های چین ، عمان و ایران نیز به این تورنمنت دعوت شده اند. تیم ملی رومانی در رنکینگ فیفا در رده نوزدهم قرار دارد.

"احمد البلوشی" رئیس کمیته فنی فدراسیون فوتبال عمان ضمن تایید این خبر، اظهار داشت: تاکنون حضور چهار تیم رومانی از اروپا و سه تیم آسیایی چین، ایران و عمان در این تورنمنت قطعی شده است. البته ما قصد داشتیم علاوه بر اروپا از یک تیم آمریکای لاتین یا آفریقایی را به این تورنمنت دعوت کنیم که این امر امکان پذیر نشد.

وی یادآور شد: فدراسیون فوتبال عمان به منظور بالا بردن انگیزه تیم های شرکت کننده ، پاداش 100 هزار دلاری را برای قهرمان این تورنمنت تعیین کرده است که این جایزه می تواند باعث حضور قدرتمند تمامی تیم های دعوت شده به این تورنمنت باشد.

محمد منصورعظیم زاده رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال پیش از این اعلام کرده بود کلیه هزینه تیم‌های مهمان شامل بلیت هواپیما، اقامت، ترانسفر و تغذیه برعهده فدراسیون فوتبال عمان خواهد بود و قرار است تیم ملی با نفرات اصلی خود در این تورنمنت شرکت کند.