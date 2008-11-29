استان زنجان ظرفیت افزایش صادرات تا 500 میلیون دلار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول منصوری ظهر امروز در نشست با صاحبان صنایع استان زنجان با عنوان اینکه استان با برنامه ریزی مناسب تجار ظرفیت افزایش صادرات تا 500 میلیون دلار را دارد، افزود: این هدف با شروع کار دولت نهم آغاز شده و همه ساله شاهد رشد صادرات استان هستیم .

وی ادامه داد: با توجه به مزیتهای استان همچون همجواری سایر استانها، ترانزیت و فرودگاه با برنامه ریزی و تعامل مناسب بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی می توانیم بیش از برنامه ریزی که وزارت بازرگانی برای استان یک میلیون نفری در نظر دارد اقدام کنیم

رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان افزود: سهم استان از صادرات کالاهای غیرنفتی کشور6/1 ‬درصد است.

منصوری میزان صادرات استان در نیمه نخست امسال را 125 ‬میلیون دلار عنوان کرد و یادآورشد : این میزان صادرات نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته 24 ‬درصد رشد داشته است.

وی افزود: میزان صادرات استان زنجان با شروع برنامه چهارم توسعه هر سال نسبت به‌ سال ماقبل آن رشد داشته است.

