۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

نهضت سبز در 50 روستای مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور روستائی استانداری مازندران گفت: با هدف اجرایی شدن طرح نهضت سبز، 50 روستای استان درختکاری و جنگل کاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، ذات الله زارعی بعد از ظهر شنبه در مراسم نمادین اجرای طرح نهضت سبز روستاهای مازندران در بخش بهنمیر شهرستان بابلسر افزود: این اداره کل در فاز اول 50 روستا و سه بخش را جهت اجرائی شدن این طرح در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بخش بهنمیر بابلسر اولین بخش در استان است که این طرح را اجرا خواهد کرد و دو بخش دیگر در دست مطالعه است.

زارعی اهداف اجرای طرح سبز را سرسبزی و توسعه فضای سبز در سطح استان، توسعه فرهنگ عمومی سازی و احیاء منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: تمامی نهالهای تهیه شده از سوی منابع طبیعی برای اجرای طرح نهضت سبز به صورت رایگان در اختیار دهیاری ها و شوراهای بخش، روستاها و شهرداری ها قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه ستاد نهضت سبز از سال گذشته تشکیل و رسما فعالیت خود را از نیمه دوم امسال آغاز کرده است، طرح سبز را طرح توسعه فضای سبز و درختکاری در مناطق شهری و روستائی ذکر کرد.

به گفته وی، این طرح با مشارکت و همیاری دستگاههای مربوطه، مسئولین محلی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و شهرداران استان انجام می شود.

با اجرای طرح نهضت سبز، عملیات درختکاری 16 روستا و دهستان بخش بهنمیر شهرستان بابلسر با وسعتی حدود 91 کیلومتر آغاز شد.

