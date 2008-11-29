خلیج فارس میزبان راهیان نور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مقیمی با بیان این مطلب افزود: اردوی دریایی راهیان نور که طی سه روز برگزار شد از پنجشنه آغاز و پیش از ظهر امروز به پایان رسید.

وی افزود: در این اردو خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی دفاع مقدس از برخی آثار به جای مانده از دوران دفاع مقدس در جزیره خارک و بوشهر بازدید کردند.

دبیر ستاد گردشگری جنگ اظهار داشت: بازدید از لاشه یک نفت کش بزرگ خارجی که مورد حمله هواپیماهای بعثی قرار گرفته بود و نیز مخازن نفت بازسازی شده و اسکله نفتی جزیره ای، آشنایی با نحوه بارگیری نفت کشها در خارک به عنوان یکی از مهمترین اسکله های نفتی جهان که صارات 93درصد نفت کشور را نیز بر عهده دارد، برخی از برنامه های اولیه این اردو بود.

وی افزود: همچنین خبرنگاران با حضور در نیروگاه اتمی بوشهر ضمن مشاهده روند ساخت و آماده سازی این نیروگاه و آشنایی با نحوه کارکرد و ساختار علمی آن، از نقاطی که در زمان جنگ آسیب دیده و هم اکنون بازسازی شده بود، دیدن کردند.

مقیمی تأکید کرد: از آنجایی که تلفیق و ترکیب بازدید از اماکن گردشگری و یادمان دفاع مقدس از مهمترین اهداف ستاد گردشگری جنگ به شمار می رود، در این سفر همچنین اماکن تارخی و سیاحتی و گردشگری بوشهر، از جمله خانه رئیس علی دلواری در منطقه دلوار و دشتستان بوشهر به عنوان گهواره پایداری مقابله با استکبار در این استان مورد بازدید قرار گرفت.

دبیر ستاد گردشگری جنگ ضمن تأکید بر تداوم این گونه اردوها، یکی از مهمترین برنامه های این سفر را به کار گرفتن بخش خصوصی در عرصه گردشگری جنگ برشمرد و افزود: در این سفر برای اولین بار و به صورت آزمایشی اجرای اردو با نظارت جدی و دقیق، به بخش خصوصی واگذار شد که خوشبختانه نتایج مثبتی را به همراه داشت و امید می رود در آینده نزدیک شاهد حضور بیشتر بخش خصوصی در این عرصه باشیم.

مقیمی همچنین ابراز امیدواری کرد که بازدید از یادمان های دوران دفاع مقدس در برنامه های گردشگرانی که صرفا از نقاط تاریخی و سیاحتی استان ها دیدن می کنند، جای خود را باز کند.