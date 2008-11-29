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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

لایحه امر به معروف و نهی از منکر تدوین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر کل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: لایحه امر به معروف و نهی از منکر تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید احمد زرگر عصر شنبه در مراسم تودیع دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گلستان افزود: این لایحه اکنون تنظیم شده و برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار داشت: این فریضه الهی باید به صورت فرهنگ عمومی درآید و احیا شود برخورد با منکر برعهده نظام بوده و مردم باید زبانی تذکر دهند و نظارت کنند.

به گفته وی امر به معروف و نهی از منکر باید تجربه شود تا اثرگذاری آن در جامعه لمس شود.

دبیر کل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور بیان داشت: برای امر به معروف و نهی از منکر باید از نیروهای مردمی استفاده شود

زرگر یاد آورشد: وارد کردن مردم به میدان و تبدیل این فریضه الهی به فرهنگ عمومی از مهمترین رسالت ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

وی عنوان کرد: موانع شرکت مردم در این فریضه واجب باید بررسی و برطرف شود و برای حضور فعالانه مردم برنامه ریزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این آیین فتح الله نوری معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان به سمت دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گلستان منصوب شد.

کد مطلب 791973

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