طرح شهردار مدرسه در 24 مدرسه کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در هر ناحیه آموزش و پرورش کرج شش مدرسه که شامل سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه می شود، این طرح اجرا شده است.

اجرا کردن این طرح مانند انتخابات شورای شهر و نمایندگان مجلس است به نحوی که در هر مدرسه دانش آموزان کاندید می شوند و از میان آنها هفت نفر به عنوان شهرداران اصلی انتخاب می شوند.

هدف از اجرای این طرح آشنایی و دخالت دانش آموزان در امور مدرسه در سنین نوجوانی است.

توسعه و نگه داری فضاهای سبز مدرسه، اقدامات فرهنگی، اجرای برنامه هایی در خصوصوظایف یک شهردار از جمله وظایف دانش آموزان در این طرح است.