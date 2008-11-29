  1. استانها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۵

طرح شهردار مدرسه در 24 مدرسه کرج اجرا شد

کرج - خبرگزاری مهر: روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از اجرا شدن طرح شهردار مدرسه در 24 مدرسه این کلانشهر خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در هر ناحیه آموزش و پرورش کرج شش مدرسه که شامل سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه می شود، این طرح اجرا شده است.

اجرا کردن این طرح مانند انتخابات شورای شهر و نمایندگان مجلس است به نحوی که در هر مدرسه دانش آموزان کاندید می شوند و از میان آنها هفت نفر به عنوان شهرداران اصلی انتخاب می شوند.

هدف از اجرای این طرح آشنایی و دخالت دانش آموزان در امور مدرسه در سنین نوجوانی است.

توسعه و نگه داری فضاهای سبز مدرسه، اقدامات فرهنگی، اجرای برنامه هایی در خصوصوظایف یک شهردار از جمله وظایف دانش آموزان در این طرح است.

