کمیته انضباطی باید هر چه زودتر تکلیف بازیکنان مس را مشخص کند

مظلومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر " امیر حسین صادقی"، " فرزاد حسین خانی" و " مجتبی انصافی" سه بازیکن اصلی صنعت مس کرمان از شرکت در بازیهای مس محروم شده اند و کمیته انضباطی نیز تکلیف آنها را مشخص نکرده است.

وی گفت: این درحالی است که خیلی از تیمها بازیکنان محروم خود را قبل از انجام بازیهای حساس با حکم این کمیته در اختیار داشته اند.

بازی با مس رفسنجان روند کاری و تمرینات صنعت مس کرمان را تحت الشعاع خود قرار داد اما در هر صورت روند آماده سازی تیم برای این بازی در حال انجام است و در دو روز گذشته کارهای تاکتیکی بازی با صبا باتری مرور شده است.

وی تصریح کرد: ما تاکنون در بازیهای خانگی شکست نخورده ایم و دراین مسابقه نیز فقط برای کسب حداکثر امتیاز و شکست صبا باطری به میدان خواهیم رفت.

مظلومی افزود: صبا باتری یکی از تیمهای خوب این دوره از رقابتها است و از مربی فهیمی نیز استفاده می کند که می تواند برای هر تیمی خطر ساز باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور تماشاگران کرمانی در ورزشگاه خانگی صنعت مس کرمان شرایط شکست صبا باطری ایجاد شود.