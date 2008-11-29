فردا آسمان تهران نیمه ابری و بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی از امروز ورود سامانه بارش زا را از سمت غرب به کشور نشان می دهد و از این رو ابتدا نواحی غرب، جنوب غرب و سپس با شدت کمتری شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز و سواحل جنوبی دریای خزر و از روز یکشنبه علاوه بر مناطق فوق نواحی مرکز و جنوب کشور نیز تحت تاثیر فعالیت این سامانه بارش زا قرار می گیرند.

در اواخر روز یکشنبه بارش در نواحی جنوبی البرز تشدید می شود و از روز دو شنبه در حالی که از سمت غرب کشور از تراکم ابرها کاسته می شود، در نیمه شرقی کشور افزایش ابر و بارش پیش بینی می شود. همچنین بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت برف خواهد بود و همچنین با عبور این سامانه دمای هوا نیز در این نواحی کاهش می یابد.

کمینه و بیشینه دمای هوا فردا در استان تهران به ترتیب 6 و 14 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.