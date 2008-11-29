تفاوت متن انگلیسی توافقنامه عراق - آمریکا با متن عربی آن

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری نهرین نت نوشت : آمریکا متن انگلیسی توافقنامه امنیتی درباره حضور نظامی خود در عراق را تا زمان تصویب آن در پارلمان این کشور مخفی کرده بود، اما ساعاتی پس از تصویب، آن را منتشر کرد.



مذاکره درباره این توافقنامه جنجال برانگیز حدود یک سال طول کشید .



کارلتون کارول از سخنگویان کاخ سفید رسما به علت واقعی مخفی کردن متن انگلیسی اعتراف کرد که علت آن ترس از تاثیر گذاشتن آن بر روند بررسی توافقنامه در داخل پارلمان عراق بود.



وی گفت : ما مناسب دانستیم که متن انگلیسی توافقنامه را پس از تصویب در پارلمان منتشر کنیم.



مسئولان آمریکایی سه روز پیش فاش کرده بودند که بندهایی در متن انگلیسی توافقنامه به آمریکایی ها اجازه می دهد در عراق کاملا آزاد باشند؛ آنها در اثبات این مسئله به بندی اشاره کردند که به ارتش آمریکا اجازه می دهد از نیروی زور بر ضد کشورهای همسایه "در صورت لزوم" از خاک عراق استفاده کند.



منابع رسمی در بغداد نیز اعلام کردند توافقنامه خروج که در پارلمان عراق تصویب شد و آینده نظامیان آمریکایی را مشخص می کند، پس از دو هفته قابلیت اجرایی پیدا می کند.



