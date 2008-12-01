واکنش پزشکان ایرانی مقیم آلمان به دکتر نعمتی/ فکر جیب یا غم جانبازان؟!

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از پزشکان ایرانی مقیم آلمان پس از انتشار توضیحات دکتر نعمتی (که نکاتی را در خصوص این پزشکان مطرح کرده بود) و در نامه به خبرگزاری مهر یادآور شده اند: "با توجه به اینکه پرونده آقای نعمتی در دادستانی کشور، دفتر ریاست جمهوری، صدا و سیما، وزارت امور خارجه و دفتر مدیرکل ارزشیابی وزارت بهداشت در جریان است این نامه با اعلام شکایت و اعاده حیثیت سیاسی و اجتماعی از توهین آقای نعمتی در نامه به خبرگزاری مهر مبنی بر معلوم الحال بودن و طاغوتی بودن ما جهت ادای توضیحات لازم و اقدام فوری برای روشن شدن افکار عمومی به خبرگزاری مهر ارائه شده است. "

این پزشکان در ادامه نامه با اشاره به ابهامات موجود در روند دریافت معرفینامه از کنسول وقت اضافه کرده اند: "در مورد اینکه آقای نعمتی عنوان کرده با داشتن "ونیالکندی" (Venia legendi) می تواند در تمام دانشگاههای آلمان تدریس کند به اطلاع می رسانیم که طبق قانون دانشگاه هانوفر وی می تواند فقط در آن زمان در دانشگاه هانوفر و مسلماً با اجازه رسمی دانشگاه تدریس کند."

این پزشکان ایرانی مقیم آلمان در ادامه نامه با اشاره به نامه پروفسور شرام خاطرنشان کرده اند : "آقای نعمتی در طول مدت همکاری با آقای پروفسور شرام حتی یک مقاله در رابطه با مغز و اعصاب ارائه نداده است. این در حالی است که بخش جراحی پروفسور شرام در دانشگاه بن یکی از مهمترین و معتبرترین مراکز جراحی مغز و اعصاب آلمان بوده و جالب تر اینکه آقای نعمتی در بخش کاری خود (بیمارستان پروتستان بن) تا کنون حتی یک عمل جراحی مغز نکرده است. مشخص نیست که وی چگونه و با کدام استدلال در مورد خود و پروفسور شرام با کمال .... قضاوت می کند و اگر راست می گوید چرا در تمامی مصاحبه خود را رئیس بخش جراحی دانشگاه بن معرفی می کند."

این پزشکان در خصوص اظهارات نعمتی در زمینه درمان رایگان جانبازان کشور چنین اظهار داشته اند : در مورد اینکه آقای نعمتی پس از 27 سال به ایران بازگشته و در بیمارستانهای ایران شروع به فعالیت کرده و به جانبازان به طور مجانی رسیدگی کرده است باید به اطلاع مردم برسانیم که وی در طول مدتی که در ایران بوده فقط با تعدادی از جانبازان در مواردی ارتباط کاری پیدا کردند و متاسفانه با جراحیهای غیرضروری و با دریافت مبالغ بسیار بالاتر از حد معمول و از بیت المال کشور تنها جیب خود را پر کرده و هیچ وقت دلش به حال جانبازان کشور نسوخته و نخواهد سوخت."

این پزشکان با ابراز شگفتی از توهینهای آقای نعمتی به خود یادآور شده اند: "وی چگونه به خود اجازه داده است که نسبت به ما توهین و تهمت بزند. آقای نعمتی در زمان جنگ تحمیلی زمانی که بیش از 150 مجروح جنگی مختلف هر ماهه از ایران اعزام می شدند و ما در بیمارستانهای مختلف با دل و جان آنها را معالجه می کردیم کجا بود. زمانی که مسئولان کشوری و لشگری بیماران ما بودند و در ایران تحت معالجه این گروه قرار می گرفتند و رهبر نادر جهان اسلام امام عزیز (قدس سره) ما را به حضور پذیرفتند آقای نعمتی کجا بود."

ایشان اضافه کرده اند: "جای سئوال است که از وی پرسیده شود که با توجه به ارتباطاتشان و اعتقادات مذهبی میان ما و وی چه کسی طاغوتی است و چه کسی معلوم الحال است؟"

این پزشکان در پایان نامه خود یادآور شده اند: " در مورد گفته ایشان در مورد حسادت و باج خواهی اساتید ایرانی از ایشان باید به اطلاع برسانیم که به خاطر کوته فکرانه بودن این ادعا خداوند را شاهد این تهمت قرار می دهیم."

این نامه از سوی پروفسور شرام، پروفسور سپهرنیا، پروفسور فیروزیان، پروفسور رنجبر، پروفسور نجابت و پروفسور نوری به خبرگزاری مهر ارائه شده است.

مستندات و نامه های ارائه شده از سوی این پزشکان در خبرگزاری مهر موجود است.