داماش در هفته های آینده متحول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدی بعد از ظهر امروز پس از تساوی تیمش مقابل برق شیراز در ورزشگاه حافظیه در جمع خبرنگاران افزود: امروز بازیکنان داماش باهوش تر و زیرک تر از برق بازی کردند اما نتوانستند به نحو شایسته و مطلوبی از موقعیتهای خود بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه این وضعیت برای داماش باقی نخواهد ماند و به زودی همگان تیم دیگری را از داماش خواهند دید، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات این تیم کمبود بازیکن بوده و در حال حاضر از نفرات خود در پستهای غیر تخصصی استفاده می کنیم و امیدواریم این نقیصه را نیز به زودی برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فوتبال ایران از فوتبال روز دنیا عقب افتاده است، افزود: پس از اینکه مدرک خودم را از کشور انگلیس گرفتم حس کردم می توانم به کشورم در حوزه فوتبال خدمت کنم از این رو برای جبران عقب ماندگی های فوتبالی کشور به ایران آمده ام و امیدوارم بتوانم در این خصوص خدمت کنم.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دیدار دو تیم برق شیراز و داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. در این بازی سعید جعفری در دقیقه 26برای برق و مهدی نوری در دقیقه 38برای داماش گلزنی کردند.