قشقاوي : بي توجهي به توصيه هاي مراجع عظام شيعه در عراق زمينه شكستن حريم اهل بيت را فراهم كرد

وي در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اينكه مساله عراق يك موضوع پيچيده است گفت: امور عراق را بايد در هم ابعاد در نظر گرفت .

قشقاوي گفت : در شرايط كنوني ما با يك واقعيت دوگانه مواجه هستيم و آن اينكه برخي ايران را به همكاري و سكوت درمقابل اقدامات آمريكا متهم مي كنند و از سوي ديگر برخي تندروها ايران را به رودرويي با آمريكا درمساله عراق تشويق مي كنند. اين در حالي است كه كشورهايي كه زمينه اشغالگري عراق را فراهم كرده اند و آمريكا را به حمله به عراق تشويق كردند اكنون سكوت كرده اند.



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: به عنوان مسلمان شيعه هتك حرمت عتبات عاليات را محكوم مي كنم امابه عنوان يك كارشناس مسايل خاورميانه معتقدم بهانه دهندگان به آمريكا طلاب جوان و شيعيان تندرويي هستند كه با بي توجهي به توصيه هاي دلسوزان و مراجع بزرگوار زمينه هتك حرمت عتبات عاليات را فراهم كردند.



وي با بيان اينكه آنچه نبايد رخ مي داد اكنون به وقوع پيوسته است، ادامه داد : در شرايط فعلي ايران نمي تواند ميانجي يك نيروي اشغالگر و يك نيروي بهانه دهنده در عراق باشد اما تلاش مي كنيم با رايزني با برخي كشورهاي درگير درمساله عراق به نحوي موضوع حضور نيروهاي اشغالگر در شهرهاي مذهبي عراق حل و فصل شود .



اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه آمريكا در ادعاي خود مبني بر برقراري آزادي و دموكراسي در عراق صادق نيست ، گفت : تجربه نشان داده است كه اگر قرار باشد آمريكا بين منافع ، اقتدار ، غرور ملي و امنيت خود و حقوق بشر و دموكراسي يكي را برگزيند قطعا منافع خود را ترجيح مي دهد .



قشقاوي خاطرنشان كرد: هر كشوري كه به منافع آمريكا آسيب نرساند ولو حقوق بشر ، حقوق زنان و آزادي بيان در آن وجود نداشته باشد هيچگاه با آمريكا مشكلي پيدا نمي كند.



اين كارشناس مسايل بين المللي با اشاره به سكوت برخي كشورهاي عربي و همسايه عراق در شرايط فعلي گفت: آنچه به عنوان مسووليت و مسووليت پذيري در عمل انتظار مي رود هيچ يك از كشورهاي سازمانهاي بين المللي و منطقه اي از جمله سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسلامي مي بايست در مساله عراق انجام دهند ، صورت نداده اند.

قشقاوي تعبير سيد جمال الدين اسدآبادي را يادآور شد كه مي گفت، مسلمانان اتحاد كرده اند كه هيچ گاه متحد نشوند و ادامه داد: در اجلاس مجالس كشورهاي همسايه كه اخيرا در اردن برگزار شد ، بندي در بيانيه مشترك بود كه خواستار خروج اشغالگران بعد از انتقال دولت به مردم عراق بود كه عرب ها با آن مخالفت كردند.



وي در پايان خواستار اقدامات عملي ساير مسلمانان و آزادگان جهان از جمله كشورهاي عرب منطقه درخصوص مسايل عراق شد.