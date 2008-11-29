وضعیت بازیکنان مس باید هر چه زودتر مشخص شود

ایرج کهندل در گفتگو با مهر اظهار داشت: صنعت مس کرمان علیرغم برخی از مشکلات در خصوص محرومیت بازیکنان و انجام بازی در جام حذفی برای دیدار با صبای قم آماده است.

وی افزود: تیم تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته است و با توجه به بازی خانگی پیش رو فقط به شکست صبا و کسب سه امتیاز می اندیشد.

سرپرست صنعت مس کرمان گفت: چند بازیکن اصلی صنعت مس کرمان توسط کمیته انضباطی به طور موقت محروم شده اند در حالیکه مس فردا در مقابل با صبا بازی حساسی دارد این کمیته باید وضعیت این بازیکنان را مشخص کند.

وی گفت: باید اول دادگاهی تشکیل شود و بعد کسی را محکوم کرد چرا مس باید در حالی بازیکنانش را دراختیار نداشته باشد که هیچ حکم قطعی در خصوص انها صادر نشده است.

وی با اشاره به بازی یوسفی برای داماش گیلان گفت: این بازیکن در درگیری با صادقی بازیکن مس محروم شد اما در آخرین بازی این تیم حضور داشت این در حالی است که صادقی تکلیف حضورش در بازی فردا مشخص نشده است.