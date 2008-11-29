گیلان همواره در معرض خطر زلزله است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون عمرانی استاندار و جانشین ستاد حوادث غیر مترقبه استان گیلان عصر شنبه در جمع مدیران و دانش آموزان این استان اظهار داشت: مقاوم سازی ساختمان و تاسیسات اعم از بخش خصوصی و دولتی در استان یک امر حیاتی است.

وی همچنین با اعلام اینکه انتقال آموزش مقابله با زلزله به درون خانواده ها لازم است، عنوان کرد: دانش آموزان بعد از فراگیری آموزشهای لازم مقابله با زلزله عامل مناسبی برای انتقال این آموزشها به خانواده ها هستند.

اکبرزاده افزود: اگر چه امروز وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاریهای نقش مهمی در انتقال این آموزشها دارند اما دانش آموزان بهترین و مستقیم‌ترین وسیله برای ارائه آموزش در جمعهای خصوصی و خانوادگی هستند.

این مسئول گفت: خیلی از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله دارای برکات خاص الهی بوده و انسان باید با تعامل با این حوادث راه مقابله و مهار آنها را پیدا کند.

معاون استاندار گیلان ادامه داد: جامعه با حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله و سیل به دلیل رخداد محدود کمتر خود را با این پدیدهها وفق داده از این رو بیشترین خسارات جانی و مالی را از این محل متحمل می شوند.