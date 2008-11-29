سارکوزی بر خاتمه بحران دارفور تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی بعدازظهر شنبه در یک نشست خبری در دوحه خبر داد که با عمر البشیر رئیس جمهوری سودان دیدار و درباره وضعیت منطقه دارفور به گفتگو پرداخته است.

وی افزود: در این دیدار بر طولانی شدن زمان درگیری ها و جنگ داخلی در دارفور اشاره و خواستار پایان هرچه سریعتر این بحران شدم.

رئیس جمهوری فرانسه خاطرنشان کرد: به بشیر گفتم باید برای تغییر شرایط کاری کرد.

روسای جمهوری فرانسه و سودان در کنفرانس بین المللی "تامین مالی برای توسعه" در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند.

فرانسه در ماه سپتامبر اعلام کرد که تغییر سیاست در سودان را به همراه کشتار و جنایات جنگی در این کشور نمی پذیرد.

بحران دارفور از سال 2003 میلادی زمانی شروع شد که گروه های مسلح محلی دست به مبارزه مسلحانه علیه دولت زدند. طبق گزارشهای سازمان ملل متحد تاکنون حدود 300 هزار نفر در دارفور کشته و بیش از 2 میلیون نفر دیگر نیز آواره شده اند. این در حالی است که مقامهای بلندپایه سودان از جمله عمرالبشیر رئیس جمهوری این کشور، بارها دخالت های غرب از جمله آمریکا را عامل ادامه بحران و ناآرامی ها در این ایالت دانسته اند.

این درحالی است که دادگاه لاهه تاکنون دراین باره تصمیم خود را اعلام نکرده است.