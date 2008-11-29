جامعه مدرسین مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی اسرائیل فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین بیانیه آمده است : حملات شدید رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین و تشدید محاصره اقتصادی غزه حوادث تکان دهنده ای است که دل هر مسلمانی را به درد می آورد .

در ادامه می خوانیم : بی تردید هدف رژیم صهیونیستی از این قبیل اقدامات جبران شکست های پی در پی خود در عرصه های جهانی به ویژه در نبرد با حزب الله لبنان و نیز تضعیف دولت قانونی حماس و وادار نمودن مردم فلسطین به سکوت و مداراست، از سوی دیگر مجامع بین المللی و اروپایی در برابر این جنایات راه سکوت را پیش گرفته اند و حتی از صدور اطلاعیه ای نیز خودداری می ورزند .

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه بیانیه خود به طرح این سئوالات پرداخته است که به راستی کدام وجدان آگاه می تواند در برابر قتل عام زنان، کودکان و غیر نظامیان و محروم نمودن مردمان از حقوق اولیه و طبیعی خود همچون غذا، بهداشت و درمان سکوت کند؟ کجا این اقدامات وحشیانه می تواند رژیم صهیونیستی را از حرکت در سرازیری فروپاشی نجات بخشد؟!

این بیانیه تاکید دارد : این حوادث در زمانی رخ می دهد که همه جهانیان شاهد فروپاشی بسیاری از بنگاههای اقتصادی در اروپا و آمریکا و شکست حاکمیت پول و پیروزی معنویت بر سرمایه است و به رغم تلاش های سردمداران رژیم صهیونیستی و دولت مردان آمریکایی و انگلیس، جنبش معنویت خواهی در سراسر جهان در حال شکل گیری است ، مردم مقاوم فلسطین نیز راه خود را که همانا راه بیداری و عزت و مقاومت است یافته اند و با یاری دولت قانونی و حماسه آفرین حماس، راه انتفاضه و مبارزه را پی می گیرند.

در پایان بیانیه می خوانیم : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در محاصره اقتصادی مردم غزه، مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می دارد و همه مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی این رژیم منحوس فرا می خواند.