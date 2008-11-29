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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۹

در ابراز همدردی با مردم غزه؛

جامعه مدرسین مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی اسرائیل فراخواند

جامعه مدرسین مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی اسرائیل فراخواند

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دربیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات پلید رژیم صهیونیستی در محاصره اقتصادی مردم غزه، مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد و همه مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی این رژیم فرا خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین بیانیه آمده است : حملات شدید رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع فلسطین و تشدید محاصره اقتصادی غزه حوادث تکان دهنده ای است که دل هر مسلمانی را به درد می آورد .

در ادامه می خوانیم : بی تردید هدف رژیم صهیونیستی  از این قبیل اقدامات جبران شکست های پی در پی خود در عرصه های جهانی به ویژه در نبرد با حزب الله لبنان و نیز تضعیف دولت قانونی حماس و وادار نمودن مردم فلسطین به سکوت و مداراست، از سوی دیگر مجامع بین المللی و اروپایی در برابر این جنایات راه سکوت را پیش گرفته اند و حتی از صدور اطلاعیه ای نیز خودداری می ورزند .

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه بیانیه خود به طرح این سئوالات پرداخته است که به راستی کدام وجدان آگاه می تواند در برابر قتل عام زنان، کودکان و غیر نظامیان و محروم نمودن مردمان از حقوق اولیه و طبیعی خود همچون غذا، بهداشت و درمان سکوت کند؟ کجا این اقدامات وحشیانه می تواند رژیم صهیونیستی را از حرکت در سرازیری فروپاشی نجات بخشد؟!

این بیانیه تاکید دارد : این حوادث در زمانی رخ می دهد که همه جهانیان شاهد فروپاشی بسیاری از بنگاههای اقتصادی در اروپا و آمریکا و شکست حاکمیت پول و پیروزی معنویت بر سرمایه است و به رغم تلاش های سردمداران رژیم صهیونیستی و دولت مردان آمریکایی و انگلیس، جنبش معنویت خواهی در سراسر جهان در حال شکل گیری است ، مردم مقاوم فلسطین نیز راه خود را که همانا راه بیداری و عزت و مقاومت است یافته اند و با یاری دولت قانونی و حماسه آفرین حماس، راه انتفاضه و مبارزه را پی می گیرند.

در پایان بیانیه می خوانیم : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن اقدامات پلید رژیم صهیونیستی  در محاصره اقتصادی مردم غزه، مراتب همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام می دارد و همه مسلمانان را به بیداری و تلاش برای نابودی این رژیم منحوس فرا می خواند.

 

کد مطلب 791998

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