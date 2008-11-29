  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

هفته شانزدهم لیگ برتر/

استقلال به رده سوم جدول صعود کرد / پیروزی با گلهای قربانی و برهانی

تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی برابر سایپا کرج در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور به رده سوم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار به پایان رسید که در این مسابقه تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 2 بر صفر از سد سایپا کرج عبور کرد.

در این دیدار که با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه آزادی برگزار شد، پیروز قربانی(66) و آرش برهانی(68) برای تیم فوتبال استقلال تهران گلزنی کردند. همچنین سیاوش اکبرپور تنها بازیکن اخطاری این دیدار لقب گرفت.

با این پیروزی تیم فوتبال استقلال تهران 28 امتیازی شد و به رده سوم جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد. سایپا کرج هم با 16 امتیاز به رده چهاردهم جدول رده بندی سقوط کرد.

در پایان روز سوم از هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور جدول رده بندی این رقابت ها به شرح زیر تغییر کرد:
1- ذوب آهن اصفهان 32 امتیاز
2- پیکان قزوین 29 امتیاز
3- استقلال تهران 28 امتیاز
4- سپاهان اصفهان 27 امتیاز
5- پرسپولیس تهران 26 امتیاز
........................................................
16- پیام مشهد 14 امتیاز(تفاضل گل 7-)
17- استقلال اهواز 14 امتیاز(تفاضل گل 12-)
18- داماش گیلان 11 امتیاز

کد خبر 792002

