قصد داریم بازیکنان جدیدی به فوتبال ایران تحویل دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، عباسی عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل داماش گیلان در جمع خبرنگاران افزود: نگاه تیم برق در لیگ برتر صرفا موقعیت خود در جدول نیست بلکه ما فقط هدف تربیت بازیکن جدید را برای فوتبال کشور داریم و امیدواریم بتوانیم در این خصوص موفق شویم.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اظهار گلایه از برخی تماشاچیان که شعارهایی را علیه تیم برق در بازی امروز سر دادند، گفت: بسیاری از تماشاچیان تیم برق را همواره یاری داده و حمایت کردند اما برخی از صحبتهای عده ای از تماشاچیان نیز غیر منطقی بوده و توقع داریم که بازیکنان ما از سوی همه آنها حمایت شوند.

سرمربی تیم برق شیراز با اشاره به بازی امروز مقابل تیم داماش نیز بیان کرد: برق امروز در مصاف با داماش یک لشکر مصدوم و محروم داشت و به طور طبیعی نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد.

عباسی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد احتمال جذب بازیکن جدید از سوی این تیم نیز بیان کرد: من تا به حال بیش از 90 سی دی از بازی بازیکنان مختلف دیده ام اما اکثر آنها سرتر از بازیکنان کنونی برق نبوده اند و تعداد اندکی نیز وجود داشتند که یا به تیمهای قدرتر پیوستند یا به اروپا رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دیدار دو تیم برق شیراز و داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. در این بازی سعید جعفری در دقیقه 26برای برق و مهدی نوری در دقیقه 38برای داماش گلزنی کردند.