تاکید زرداری بر حل بحران بی اعتمادی بین دهلی و اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آصف علی زرداری در مصاحبه با تلویزیون هند در اشاره به نشست فوری دولت پاکستان درباره اقدامات لازم برای روبرو شدن با بحران بی اعتمادی بین کشورش و هند گفت: اقدامات لازم برای بررسی بحران بوجود آمده در اسرع وقت انجام خواهد شد.

رئیس جمهور پاکستان به منظور بررسی بحران بوجود آمده در روابط اسلام آباد و دهلی با برخی مقامات نظامی و امنیتی از جمله اشفق کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش دیدار کرد.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز روز گذشته با رد اتهامات علیه کشورش درباره نقش داشتن در اقدامات تروریستی بمبئی از فرستادن رئیس سازمان اطلاعات و امنیت این کشور به دهلی خبر داد.

دهلی نو بدون داشتن هیچ گونه مدرک مستند از دخالت اسلام آباد در واقعه بمبئی، مدعی دخالت بعضی عناصر پاکستانی در این اقدامات تروریستی شده است.

در حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر، حدود 125 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شده اند.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.

هدف قرار گرفتن یک مرکز یهودیان در بمبئی به پیچیدگی اقدام تروریستی اخیر در هند افزوده است.