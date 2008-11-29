رشته های تحصیلی دانشگاه زنجان رشد دو برابری یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی فیوجی عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران توسعه رشته های علمی را در دانشگاه زنجان از برنامه های مهم دانست و افزود: در سال آینده تحصیلی نیز در تلاش هستیم تعداد رشته های این دانشگاه را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تلاش مجموعه دانشگاه در راستای کیفیت بخشی به رشته ای این دانشگاه است و با توجه به تلاشهای صورت گرفته دانشگاه زنجان در بسیاری از رشته های عناوین برتر را در بین دانشگاههای کشوری دارا است.

مشاور رئیس دانشگاه زنجان از رشد 200 درصدی مرتبه استادی اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان خبر داد و افزود: کارهای انجام گرفته در دانشگاه زنجان را در دو سال اخیر تشریح کرد.

فیوجی با اعلام رشد 50 درصدی مرتبه دانشیاری این دانشگاه گفت: از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه آموزش توسعه بی‌نظیر تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است.

وی افزود: علاوه بر این ساختمان هواشناسی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و مزرعه آموزشی نیز ساماندهی شده و فاز اول آن به مرحله سوددهی رسیده است.

فیوجی همچنین با اشاره به افزایش 120 درصدی مقالات علمی پژوهشی ISI در حوزه پژوهشی بیان داشت: برگزاری سی و هشتمین کنفرانس بین‌المللی ریاضی و یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، افزایش ظرفیت و تجهیز سالن‌های مطالعه دانشگاه نیز از دیگر اقدامات این حوزه است.

