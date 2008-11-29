پرسپولیس وارد سنگسر شد / استقبال مربیان صنایع طلایی سمنان از سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در نخستین دیدارش در رقابت های فصل جاری جام حذفی باشگاه های کشور عصر فردا برابر صنایع طلایی سمنان به میدان می رود.

برای حضور در این دیدار که از مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت ها برگزار خواهد شد، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس پس از تمرین صبح امروز از شهرک اکباتان با یک دستگاه اتوبوس راهی شهر سمنان شدند اما در هتل سنگسر واقع در مهدیشهر(سنگسر سابق) که در 15 کیلومتری سمنان قرار دارد، مستقر شدند.

پس از حضور پرسپولیس در این شهر، مربیان تیم فوتبال صنایع طلایی سمنان به استقبال کاروان این تیم رفتند و برای دقایقی با کادر فنی و بازیکنان آن به گفتگو پرداختند.

از سوی دیگر مسئولان شورای شهر سمنان اعلام کردند پس از آنکه ظرفیت ورزشگاه تختی شهر سمنان که گنجایش 3 هزار تماشاگر را دارد، پر شود، با بستن مسیرهای ورودی به ورزشگاه، اجازه حضور تماشاگران در این محل را نخواهند داد. این اعلامیه از طریق شبکه های استانی هم برای علاقمندان به فوتبال پخش شد.

دیدار تیم های فوتبال صنایع طلایی سمنان و پرسپولیس تهران ساعت 13 فردا در ورزشگاه تختی این شهر و با قضاوت محمدحسین اسدی برگزار می شود.