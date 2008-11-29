  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

"عمارت فرنگی" به سوئیس می‌رود

"عمارت فرنگی" به سوئیس می‌رود

عوامل مجموعه تلویزیونی "عمارت فرنگی" به کارگردانی محمدرضا ورزی برای ادامه تولید به شهر لوزان سوئیس سفر می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تاریخی با نام قبلی "دیکتاتور" به تهیه‌کنندگی علی لدنی برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و تصویربرداری آن در شمال به پایان رسیده است. گروه تولید پیشتر بخش‌هایی از "عمارت فرنگی" را در کاخ‌های گلستان و سعدآباد، شهرک غزالی و شهر ری تصویربرداری کردند.

این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و احمد نجفی، سعید نیکپور، محمد مطیع، حسین محجوب، سپیده گلچین، چنگیز وثوقی، فخرالدین صدیق‌شریف، میرطاهر مظلومی، لیلا موسوی، خسرو فرخزادی و حسن رضیانی در آن بازی می‌کنند. اخیراً محمد صادقی، فقیه سلطانی و رزیتا غفاری به جمع بازیگران ملحق شدند.

ورزی مجموعه تلویزیونی "پدرخوانده"، فیلم / مجموعه "ابراهیم خلیل‌الله"، فیلم‌های تلویزیونی "دهخدا"، "ستاره خضرا" و "مظفرنامه" را در کارنامه دارد.

کد خبر 792017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها