به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تاریخی با نام قبلی "دیکتاتور" به تهیه‌کنندگی علی لدنی برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه می‌شود و تصویربرداری آن در شمال به پایان رسیده است. گروه تولید پیشتر بخش‌هایی از "عمارت فرنگی" را در کاخ‌های گلستان و سعدآباد، شهرک غزالی و شهر ری تصویربرداری کردند.

این مجموعه در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود و احمد نجفی، سعید نیکپور، محمد مطیع، حسین محجوب، سپیده گلچین، چنگیز وثوقی، فخرالدین صدیق‌شریف، میرطاهر مظلومی، لیلا موسوی، خسرو فرخزادی و حسن رضیانی در آن بازی می‌کنند. اخیراً محمد صادقی، فقیه سلطانی و رزیتا غفاری به جمع بازیگران ملحق شدند.

ورزی مجموعه تلویزیونی "پدرخوانده"، فیلم / مجموعه "ابراهیم خلیل‌الله"، فیلم‌های تلویزیونی "دهخدا"، "ستاره خضرا" و "مظفرنامه" را در کارنامه دارد.