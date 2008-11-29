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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

"مرگ تدریجی یک رویا" نقد و بررسی می‌‌شود

"مرگ تدریجی یک رویا" نقد و بررسی می‌‌شود

فرهنگسرای رسانه نشست نقد و بررسی مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" را با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست ساعت 14 روز سه‌شنبه 12 آذرماه برگزار می‌شود و در آن فریدون جیرانی کارگردان، آرمان زرین‌کوب تهیه‌کننده و سامیه لک و ستاره اسکندری بازیگران حضور خواهند داشت.

عزیزالله حاجی‌مشهدی منتقد سینما، دکتر فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مریم جلالی مدیر گروه خانواده رادیو ایران در این نشست به نقد مسائل فنی و محتوایی "مرگ تدریجی یک رویا" می‌پردازند.

نشست نقد و بررسی نخستین مجموعه تلویزیونی جیرانی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر، کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود.

کد مطلب 792020

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