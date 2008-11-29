به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست ساعت 14 روز سه‌شنبه 12 آذرماه برگزار می‌شود و در آن فریدون جیرانی کارگردان، آرمان زرین‌کوب تهیه‌کننده و سامیه لک و ستاره اسکندری بازیگران حضور خواهند داشت.

عزیزالله حاجی‌مشهدی منتقد سینما، دکتر فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مریم جلالی مدیر گروه خانواده رادیو ایران در این نشست به نقد مسائل فنی و محتوایی "مرگ تدریجی یک رویا" می‌پردازند.

نشست نقد و بررسی نخستین مجموعه تلویزیونی جیرانی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر، کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود.