به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست ساعت 14 روز سهشنبه 12 آذرماه برگزار میشود و در آن فریدون جیرانی کارگردان، آرمان زرینکوب تهیهکننده و سامیه لک و ستاره اسکندری بازیگران حضور خواهند داشت.
عزیزالله حاجیمشهدی منتقد سینما، دکتر فرهمندپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مریم جلالی مدیر گروه خانواده رادیو ایران در این نشست به نقد مسائل فنی و محتوایی "مرگ تدریجی یک رویا" میپردازند.
نشست نقد و بررسی نخستین مجموعه تلویزیونی جیرانی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر، کتابخانه مرکزی برگزار میشود.
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