پیروزی برابر مس برایمان حیاتی است / مطمئنا در قم میزبان آسیایی ها خواهیم بود

مجتبی پیمبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت این تیم گفت: با بازیکنان کامل به کرمان می رویم و در این دیدار تنها عادل کلاه کج را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

وی در ادامه اظهار داشت: برای پیروزی در این دیدار به میدان می رویم و با توجه به شرایطی که بازیکنان تیم ما دارند، می توانیم با دست پر کرمان را ترک کنیم.

سرپرست تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: کسب پیروزی در این دیدار برای ما حیاتی است زیرا در صورت شکست مس کرمان، ضمن پشت سر گذاشتن یکی از مدعیان، به جمع تیم های بالانشین نزدیکتر می شویم.

وی در ادامه در مورد مشکلات ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برای میزبانی مسابقات لیگ حرفه ای فوتبال آسیا تاکید کرد: آقای کریم پور به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال از این ورزشگاه بازدید کردند و پس از آن مشخص شد ورزشگاه یادگار امام(ره) مشکل خاصی ندارد و در صدد رفع کسر امکانات مد نظر AFC در آن هستیم.

پیمبری در پایان در پاسخ به این سوال که اگر این ورزشگاه مورد تائید نمایندگان AFC قرار نگیرد، کدام ورزشگاه را برای برگزاری مسابقات آسیایی مد نظر گرفته اید، گفت: مطمئن باشید این ورزشگاه مورد تائید نمایندگان AFC قرار می گیرد و ما قطعا مسابقات خود در لیگ حرفه ای آسیا را در این محل برگزار می کنیم.