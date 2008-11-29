تقویت روابط اعراب با ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه سید محمد حسین فضل الله امروز در منطقه حاره حریک بیروت، شیخ علی سلمان رئیس جمعیت وفاق بحرین را به حضور پذیرفت. در این دیدار مسائل مختلف منطقه و اوضاع بحرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

علامه فضل الله بر ضرورت مدیریت گفتگوی واقعی درباره مسائل مختلفی که برای بحرین و مردمش اهمیت دارد و همچنین گفتگوی علمی میان مذاهب مختلف اسلامی و مقابله با فتنه انگیزان طایفه ای و مذهبی تاکید کرد.

وی عمق بحران در منطقه را ناشی از طرحهای بین المللی و منطقه ای دارای منافع و اهداف متضاد و سوء استفاده بین المللی از نقاط ضعف سیاسی و اقتصادی و امنیتی موجود در جهان سوم به ویژه در جهان عرب و اسلام دانست که هدف از این طرحها، سلطه بر کشورهای عربی و اسلامی از راه فتنه انگیزی و ایجاد فضای هرج و مرج است.

این مرجع بزرگ شیعه لبنانی بر ضرورت ورود کشورهای منطقه در گفتگوی جدی میان یکدیگر با هدف دستیابی به سازوکارهای عملی برای حفظ ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه در برابر متغیرات امنیتی و اقتصادی خارجی تاکید کرد.



علامه فضل الله بر اهمیت تقویت روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی ایران بر اساس تمایل مخلصانه طرفهای منطقه ای برای ایجاد طرح همکاری امنیتی و اقتصادی میان ایران و جهان عرب تاکید کرد.

وی در ادامه افزود به دلیل اینکه ایران بزرگترین کشور منطقه خلیج فارس است برقراری روابط راهبردی سیاسی،امنیتی و اقتصادی میان اعراب حاشیه خلیج فارس با تهران ضروری است.



علامه فضل الله همچنین جعفرالشایب عضو شورای شهر القطیف عربستان و محمد المحفوظ نویسنده روزنامه الریاض را به حضور پذیرفت.