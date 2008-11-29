پرنده فروشی های غیرمجاز در کرج باید جمع آوری شود

سعید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با شروع فصل سرد سال و مهاجرت پرندگان از سایر کشورها به نقاط مختلف ایران باعث شیوع آنفولانزای مرغی می شود و به منظور کاهش تلفات انسانی و دامی باید این بیماری را کنترل کرد.

وی افزود: در راستای جلوگیری از گسترش این بیماری تمامی پرنده فروشی های غیرمجاز در سطح شهرستان کرج باید از سوی خدمات شهری شهرداری کرج جمع آوری شود.

این مسئول از مردم خواست در مواجهه با پرندگانی که به طرز مشکوک تلف شده اند و در صورت مشاهده پرنده فروشی هایی که به طور دوره گرد و غیرمجاز اقدام به فروش پرندگان می کنند مسئولان شبکه بهداشت و درمان را با شماره تلفن 4419589 در جریان قرار دهند.

محمدی ادامه داد: شهروندان از تماس با پرندگان غیراهلی به طور جد خودداری کنند و اگر پرنده ای را در منزل نگهداری می کنند اجازه برخورد این گونه پرندگان را با سایر پرندگان غیراهلی ندهند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که به بیماری آنفولانزای مرغی مبتلا می شوند دچار تب، سردرد، درد عضلانی، سرفه و نارسایی تنفسی می شوند.