۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

احمدی‌نژاد در دیدار سامبی:

شرایط برای تقویت همکاری‌ ایران و کومور در همه زمینه‌ها مهیا است

رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس جمهور کومور تاکید کرد سطح روابط دو کشور به گونه‌ای است که شرایط برای تقویت همکاری‌های مشترک در همه زمینه‌ها مهیا است.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد بعدازظهر امروز در حاشیه اجلاس بین‌المللی تأمین مالی برای توسعه در دیدار عبدالله سامبی رئیس‌ جمهور کومور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود را در همه زمینه‌ها با کشورهای آفریقایی و به ویژه با برادران مسلمان خود بر پایه عدالت بیش از پیش ارتقا دهد.

وی با ابراز خرسندی از توسعه و پیشرفت جزایر کومور اظهار داشت: هر گامی که برادران ما در مسیر توسعه و پیشرفت برمی‌دارند، موجب خوشحالی و افتخار ایران است.

عبدالله سامبی رئیس‌جمهور کومور نیز در این دیدار خواستار گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: مردم جزایر کومور علاقمند و مشتاق جمهوری اسلامی ایران هستند و از ارتقای روابط با این کشور خوشحال می‌شوند.

 این دیدار پنجمین دیدار رئیسان جمهور ایران و کومور در دوسال اخیر بود . جمهوری فدرال اسلامی کومور (قمر) مجمع‌الجزایری است در جنوب شرقی آفریقا که 480 هزار نفر جمعیت دارد .

