به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعدازظهر امروز در حاشیه اجلاس بینالمللی تأمین مالی برای توسعه در دیدار عبدالله سامبی رئیس جمهور کومور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود را در همه زمینهها با کشورهای آفریقایی و به ویژه با برادران مسلمان خود بر پایه عدالت بیش از پیش ارتقا دهد.
وی با ابراز خرسندی از توسعه و پیشرفت جزایر کومور اظهار داشت: هر گامی که برادران ما در مسیر توسعه و پیشرفت برمیدارند، موجب خوشحالی و افتخار ایران است.
عبدالله سامبی رئیسجمهور کومور نیز در این دیدار خواستار گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: مردم جزایر کومور علاقمند و مشتاق جمهوری اسلامی ایران هستند و از ارتقای روابط با این کشور خوشحال میشوند.
این دیدار پنجمین دیدار رئیسان جمهور ایران و کومور در دوسال اخیر بود . جمهوری فدرال اسلامی کومور (قمر) مجمعالجزایری است در جنوب شرقی آفریقا که 480 هزار نفر جمعیت دارد .
